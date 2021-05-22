青海地震｜多地民眾睡夢中驚醒　蘭州學生衝出室外來不及穿衣

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-22 10:54

青海果洛州瑪多縣周六（22日）凌晨發生7.4級地震，暫未有人員傷亡報告。事後，陸續有民眾講述地震發生的經過，有瑪多縣居民劉表示，當時晃動厲害，他自己已無法站穩，只能勉強走出家中；甘肅蘭州市有住宿舍的學生來不及穿好衣服就衝出室外。另外，陝西西安等地居民同樣震感強烈。

今次地震令多地民眾都震感，在震央所在的瑪多縣，當地居民劉先生指出，自己家就住在1樓，地震發生的時侯他和妻子被驚醒，晃動厲害下，無法站穩的他只能勉強走到室外躲避，並發現屋苑空曠地帶已經聚集了不少其他居民。慶幸的是，劉先生家中的家具物品並未受到損壞。

事發時，蘭州理工大學宿舍樓大部分人衝到室外。（紅星新聞）

在距離瑪多縣車程大約690公里的蘭州，正在蘭州理工大學西校區就讀的師同學表示，他住在宿舍1樓，寢室共有4名學生。凌晨2時左右，他明顯感覺床在劇烈晃動，導致他和室友驚醒，之後他發現掛在陽台的衣服、宿舍的吊燈均劇烈晃動。眾人與宿舍樓大部分人一樣衝到室外，現場有些人更著急來不及穿好衣服。師同學又指，據其自身感覺，整個搖晃過程持續了近半分鐘，而得知地震震中在青海，加上搖晃停止後，聚集在宿舍外的學生也陸續回到宿舍。

在西寧、西安等地，也有居民同樣震感強烈。一名住在頂樓的西安市民表示，地震發生時客廳水晶燈互相碰撞的聲音令他從睡夢中驚醒，另一名住在16樓的西寧市民則表示，他同樣是在睡夢中被「晃醒」。

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今次地震發生於凌晨2時4分，震央位於瑪多縣（北緯34.59度，東經98.34度），震源深度17公里。當地之後發生多次3.0級以上地震，包括鄰近的瑪沁縣在22日2時16分發生3.9級地震。據青海路政部門消息，瑪多縣飲馬灘二號大橋塌陷，青海省應急廳副廳長郭勇則指，玉共高速飲馬灘大橋及花久高速昌麻河大橋塌陷，且兩條高速公路封閉排查。

事後，青海地震局立即啟動地震應急響應，組織召開會商會研判地震趨勢。據果洛州地震局了解，瑪多縣城、花石峽鎮、黃河鄉震感強烈，個別圍牆倒塌。青海省地震局已派出現場工作隊10人，流動觀測隊6人趕赴現場。另據應急管理部消防救援局消息，截至凌晨3時，青海消防救援隊伍共集結4支重型救援隊、6支輕型救援隊、169輛消防車輛、775名指戰員，攜帶生命探測、破拆起重、頂撐防護、警戒洗消等裝備器材28019套。其中，已出動2支輕型救援隊，共39車、184人。青海周邊的甘肅、四川總隊4支重型救援隊、12支輕型救援隊，共203車、1060人、15犬亦準備好隨時出動。

（紅星新聞）