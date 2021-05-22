新冠肺炎｜內地昨增10宗確診　包括廣東1本地個案、1無症狀感染者

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-22 10:47

據國家衛健委通報，內地周五（21日）新增10宗新冠肺炎確診，其中1宗屬本土個案，在廣東，患者發病前14天一直在廣州生活，未曾到訪過內地中高風險地區，亦無境外旅居史。 另外，報告新增23宗無症狀感染者，1名本土患者在深圳鹽田港工作。據了解，港口工作人員屬內地第一批新冠疫苗接種人群。

有學校深夜要求學生做核酸檢測。（微博）

據悉，廣州新增的確診個案是一名75歲女性，居於荔灣區龍津街的錦龍社區，患者周二（18日）出現感冒症狀，曾自行服藥處理，翌日出現發熱。周四（20日），患者步行前往荔灣區中心醫院發熱門診就診，當晚其核酸檢測結果初步呈陽性反應。周五，經疾控中心覆核，患者的檢測結果被確認為陽性，並確診為新冠肺炎輕症患者。經過流行病學調查顯示，患者發病前曾到訪市場、醫院、6間餐飲店等場所，有關場所已採取封閉管理。而患者的密切接觸者及次密接者合共83人，其丈夫、兒女等7名家人的核酸檢測結果均為陰性。

當局在發現確診個案後，在相關重點場所設立了臨時核酸採樣點，並呼籲相關民眾「應檢盡檢」。廣州市商務局周五亦發布通知呼籲，全市住宿、餐飲行業從業人員做好疫苗接種，並強調接待家庭私人聚會聚餐一般控制在10人以下。

深圳報告的本土無症狀感染者在鹽田港工作。（中新社）

另外，同日，深圳報告新增1宗本土無症狀感染者，44歲的男性患者在鹽田港工作，患者每7日要進行一次核酸檢測，其5月12日的檢測結果為陰性。周四，患者核酸檢測初步呈陽性反應，後被覆核陽性。當局追蹤到54名密切接觸者，已全部進行了隔離觀察，核酸檢測結果均為陰性。目前，相關場所已暫停營業並進行終末消毒。

截至周五24時，內地31個省份現有確診301宗（270宗為境外輸入個案），尚有7360名密切接觸者正在進行醫學觀察。

（綜合報道）