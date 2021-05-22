袁隆平病逝｜多名網民微博發帖侮辱攻擊袁隆平　全部被罰封號一年

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-22 17:57

有「雜交水稻之父」之稱的中國工程院院士、共和國勳章獲得者袁隆平，今日（22日）在湖長沙病逝，享年91歲。 袁隆平病逝消息公布後，新浪微博社區管理官方微博發布消息稱，發現有部分賬號在微博內發布傳播針對功勳英雄人物的謠言、侮辱攻擊等內容，造成了惡劣的社會影響。因此對涉事帳號做出關閉賬號一年的處置，後續的處罰將依據相關法律法規研判。

據悉，涉事帳號分別是「Apicort尚未發生」、「畫家蔣林音」、「IShtaRose」。新浪微博表示，站方還將繼續深入排查站內內容，對相關有害信息一經發現將嚴肅處置並公告，並強調對發佈和傳播「歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神」的內容實施零容忍，一經發現，將嚴肅處置。

公開資料顯示，袁隆平1930年9月7日生於北京，為江西九江市德安縣人，1953年畢業於西南農學院（現西南大學）。其為中國研究與發展雜交水稻的開創者，致力於雜交水稻技術的研究、應用與推廣，發明「三系法」秈型雜交水稻，成功研究出「兩係法」雜交水稻，創建了超級雜交稻技術體系。他亦提出並實施「種三產四豐產工程」，運用超級雜交稻的技術成果，出版中英文專著6部，發表論文60多篇。

袁隆平是中國研究與發展雜交水稻的開創者，也是世界上第一個成功利用水稻雜種優勢的科學家，被譽為「雜交水稻之父」。

袁隆平1995年被選為中國工程院院士，並在2006年4月當選美國國家科學院外籍院士，2018年當選中國發明協會首屆會士。他2000年獲得國家最高科學技術獎，2004年獲得沃爾夫農業獎，並在2013年獲得第四屆中國消除貧困獎終身成就獎。他同時亦為國家雜交水稻工程技術研究中心、湖南雜交水稻研究中心原主任，湖南省政協原副主席，湖南農業大學名譽校長，第六至十二屆全國政協常委等。