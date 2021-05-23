甘肅馬拉松｜倖存者昏迷兩小時獲救　「逢雨必退」跑手慶幸早退賽

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-23 22:40

22日舉行的甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，參與者出現身體不適，失溫，失聯等情況，共造成21人遇難。 有倖存者表示，其在賽道中昏迷近兩小時，後被村民救起，但朋友已遇難；也有參賽者表示，手曾經凍得十根手指都沒有感覺，連舌頭也冰涼了；一名「逢雨必退」的跑手則慶幸自己及時退賽。

《澎湃新聞》報道指，參賽者張小濤描述，過了CP（checkpoint）1賽段後，大概在賽段20公里處，風開始變得特別大，雨水也非常大，「雨點打過來的時候都是橫著的，打在身上生痛」。越往上，雨越冷，低溫加上凍雨，不少人沒能堅持下來。

跑到賽道30公里處時，張小濤排在第四名，而他的一個朋友只穿了短褲，已經在顫抖了，於是他就扶著朋友一起走。張小濤說，走了一段後，風太大了，他們走散了，他的意識也逐漸變得模糊了起來。

張小濤指，之後他接著往上走了一段路，摔了好幾跤，最後一次摔下去，他沒有爬起來，整個身體已經冰冷、僵硬，「我用保溫毯把自己包起來，後來就失去了意識」。在昏迷兩個小時後，張小濤被村民救起。後來他打聽到了朋友遇難的消息。

張小濤稱，他比賽時穿了T恤加短褲，但套了一件皮膚衣，「可能就是因為這件皮膚衣，我才倖免於難」。

+ 3 + 3 + 3

「手凍得十根手指都沒有感覺」

另外，一名網名為「流落南方」的參賽者發文描述，「大概是10點半前後。過了CP2之後，才是真正的麻煩來臨」。他在文章中提到，大風裹挾著雨點打到臉上，像密集的子彈打過來一樣，眼鏡被雨水糊住，眼睛在強風密雨下也睜不開，只能瞇著，視線受到嚴重影響。

此外，從CP2到CP3有8公里距離，爬升1000米，且只有爬升沒有下降。那裡是電單車都上不去的，所以CP3不提供任何補給，這意味著，即便到達山頂，也沒有可補充的食物、飲水，熱水更是妄想，在暴露的山體更無處可休息，且無法在此處退賽。

「流落南方」稱，後來他的情況越來越不好，「全身都已經濕透，包括鞋子襪子全部都濕了，風吹得站不住，非常擔心被吹倒，冷得愈發受不了，找了一個相對避風的地方掏出保溫毯，裹在身上，瞬間就被風吹散開，什麼用都沒有。還有選手的保溫毯，直接被大風給撕碎了」。

「流落南方」當時的手凍得十根手指都沒有感覺了，把手指放嘴裡含著，感覺含了很久，但手指仍然無感覺，同時覺得舌頭也冰涼了，於是決定下山。下山途中，他的視線模糊而且身體不由自主發抖，已經有迷迷糊糊的感覺，出現了失溫的症狀。所幸他最後成功撤到山腰，由救援隊的人員指引到一個小木屋休息。

CP2退賽者：「現在回想起來是慶幸」

《紅星新聞》報道指，成都著名女跑手毛樹智曾經參加過南極馬拉松等重大賽事，她也參加了這次甘肅白銀馬拉松越野賽。她表示，「由於大風暴雨，我在CP2就選擇了退賽，當時我還非常後悔，現在回想起來是慶幸了」。

毛樹智表示，「我是很害怕下雨的，對雨畢竟恐懼，我基本上是『逢雨必退』。因為我在雨賽中跑過，我害怕那種失溫的危險」。據她回憶，過了CP1後，雨越來越大，毛樹智就問朋友是否退賽。她的朋友是一個年輕人，都已經承受不了這個惡劣天氣，於是他們決定到CP2一起退賽。

作為曾經跑過南極馬拉松的人，毛樹智表示，雖然南極很冷，但是大家之前都有保暖的準備，而這一次大家帶的都是夏天的衣服，之前考慮的都是如何降溫和防曬，「而且你帶了衣服也沒用，後來風大雨大的根本穿不住」。