新冠肺炎｜廈門連續4日有台灣輸入病例　國台辦回應兩岸會否禁航

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-26 16:15

台灣的新冠肺炎疫情蔓延，福建廈門已連續四日新增自台灣輸入的確診病例。此外，上海近日也發現來自台灣的確診者，深圳鹽田港則發現多名新冠病毒無症狀感染者，都與一艘來自高雄港的貨櫃輪有關。 外界關注，如果台灣疫情繼續肆虐，大陸會否考慮兩岸禁航以及禁止兩岸貨運業務。對此，國台辦周三（26日）回應稱，大陸將加強管控，嚴格落實「外防輸入」各項措施。

台灣的新冠肺炎疫情蔓延至大陸，廈門、上海近日均發現台灣輸入病例。（中央社）

根據福建衛健委通報，廈門5月25日新增1宗台灣輸入確診病例。此前三日，廈門均有報告來自台灣的新冠肺炎個案。其中5月24日新增2宗確診，5月23日新增1宗確診，5月22日新增2宗確診病例及1宗無症狀感染者。

另據上海市衛健委通報，當地分別於5月25日和5月23日發現兩名來自台灣的確診者，其中一人是台灣居民，另一人是曾在台灣生活的大陸籍人士。

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據介紹，兩岸航線目前僅剩北京、上海、廈門、成都四個航點。面對近期不斷有從台灣輸入的確診病例，在5月26日國台辦例行記者會上，有記者提問，如果台灣疫情繼續肆虐，大陸是否會考慮兩岸禁航及禁止兩岸貨運業務？

國台辦發言人朱鳳蓮沒有正面回應，但她表示，大陸會加強管控，嚴格落實「外防輸入」各項措施，做好疫情防控，符合兩岸同胞的共同利益。朱鳳蓮還說，希望台灣同胞能夠盡快戰勝疫情、渡過難關。