H5N8禽流感｜可造成人類感染　中疾控高福籲民眾加強個人保護

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-26 17:22

近日，中國疾控中心主任、中國科學院院士高福，以及山東第一醫科大學礎醫學院病原生物學研究所所長史衛峰，在《科學》雜誌發表了觀點文章，指出H5N8禽流感病毒已有多宗事例證實可造成人類感染，已成為值得關注的公共衛生問題，呼籲民眾在流感高發期間加強個人保護措施，遠離野鳥以及避免狩獵和食用野鳥等。

文章指，截至目前，至少有46個國家報告了H5N8高致病性禽流感疫情。其中，2020年12月，俄羅斯報告了7名養殖場工作人員感染H5N8禽流感病毒，這亦是首次報告人類感染H5N8禽流感病毒個案。感染人的H5N8禽流感病毒的HA基因是屬於2.3.4.4b分支。

文章表明，應該對家禽場、活禽市場和野禽中的禽流感病毒（HPAIV）的監測恢復到新冠肺炎疫情之前或更高的水平。亦需要對2.3.4.4b H5N8的傳播性、致病性和抗原性進行進一步評估。同時，教育和宣傳也很重要，包括在流感季節期間加強個人保護措施，遠離野鳥以及避免狩獵和食用野鳥等。

據悉，自1878年以來，全球已記錄了許多疑似高致病性HPAIV爆發。直到1959年，來自蘇格蘭的記錄首次確認了禽類中HPAIV暴發，由A型H5N1亞型流感導致。2019年底以來，在歐亞大陸和非洲大陸，高致病性H5Ny禽流感頻繁在鳥類中爆發，歐亞大陸和非洲正在經歷新一波高致病性H5Ny禽流感疫情。

（澎湃新聞）