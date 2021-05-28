VNL｜中國女排非主力出戰世界排名下跌　網民：在我心里永遠第一

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-28 17:36

本港時間周四（27日）晚10點，中國女排在意大利里米尼（Rimini）舉行的世界女排聯賽（VNL）中，以3比0的比分直落三局擊敗泰國隊，獲得開賽以來的第二勝。 首周比賽中，中國女排分別對陣韓國（3:1）、日本（0:3）、泰國（3:0），暫以兩勝一負、積6分的成績位列積分榜第五。 值得關注的是，中國女排在周三（26日）的比賽中負於日本隊後，世界排名降至第二位，引發廣泛熱議。但實際上，今次比賽以「練兵」為目的的中國女排首階段未有派出主力陣容，大部分網民對此依舊表示鼓勵「只是暫時的，在我心里永遠是第一。」

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對陣泰國的比賽中，中國女排首發出場的是主攻段放、張常寧，副攻楊涵玉、王媛媛，接應栗垚，二傳姚迪和自由人王夢潔。首局，中國女排憑藉高攔網施壓掌握主動權，兩次技術暫停分別以8-3及16-10領先，隨後漸漸擴大比分優勢，以25-15輕鬆先下一城。

第二局，面對泰國女排的大幅變陣，兩隊在局初階段比分持平，中國女排在局中成功確立優勢，後半句一路領先，最終靠段放發球奪得局點、張常寧反擊進攻鎖定勝局，又以25-15再下一城。

第三局，兩隊打成2-2後，中國女排乘勝追擊連奪3分以5-2超出。稍為鬆懈的中國女排被泰國隊追至14平，此後，兩隊還一度打成22平。但憑藉楊涵玉的攔網、泰國隊自身失誤，以及張常寧的一錘定音，中國隊以25-23獲勝，拿下比賽。張常寧以18分個人得分榮膺本場得分王。

泰國女排方面，在征戰世界女排聯賽前，泰國排協宣布球隊訓練營中有多達26人感染新冠肺炎，因此決定退賽，惟遭到國際排聯的拒絕退賽申請後，泰國女排被迫召回多名已經退役的老將救火，並且在通過核酸檢測後參賽，因這批隊員年齡已接近40歲，還被網民調侃成「泰姨」、「U40」。在今次比賽中，泰國隊的實力亦因人員「大換血」被進一步削弱，三場比賽分別以0比3、1比3、0比3，負於日本、韓國、中國。

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實際上，從中國女排今次派出參賽陣容看，僅僅張常寧、王夢潔是2019女排世界杯奪冠的主力成員；林莉是2016奧運會奪冠主力成員，其餘球員在國家隊內基本是擔任替補角色，部分球員更是鮮有國家隊大賽經歷。

因此，在對戰泰國隊前一日的比賽中，未派出主力隊員的中國女排以0比3負於全主力出戰的日本女排，有網民就猜測中國隊此戰是以「練兵」為目的、亦是在為東京奧運會最終人選進行篩選。賽後，面對比賽失利的結果，中國女排主教練郎平說，「你以為日本隊隨便打嗎？」，郎平又指，「派替補出戰，讓她們真正作為這個比賽的主人，看看她們遇到困難解決問題的能力，和逆境中的抗壓能力，對她們來說是很重要的鍛煉，不可能為了贏球，什麼比賽都是一組的隊員去打。輸了球，通過比賽看到我們的替補陣容和日本隊的差距，也是好事。」

中國女排的世界排名被美國女排反超，降到了第二位。（世界排聯）

值得關注的是，在中國女排負於日本女排後，國際排聯公布了最新的世界排名，中國女排的世界排名被美國女排反超，降至第二位。這也是自2019年10月4日以來，中國女排首次失去世界第一的排名。

隨後，「中國女排不敵日本女排」、「中國女排世界排名跌至第二」等話題迅速登上微博熱搜榜，並合共收穫逾4億閱讀量。有網民稱：

「體育賽事有高有低很正常，女排加油」。 「時隔幾百天第一次看輸球」。 「上下浮動很正常的事情吧！好歹得給別的國家一點面子​吧」。 「也沒必要​​時時刻刻第一啊，不要壓力逼的太大，盡力就好」。 「實際上還是第一，昨天用不是主力軍打的，而且發揮的很差肯定就掉排名了，女排主力軍還是世界第一沒啥疑問」。

據了解，世接女排聯賽預賽賽程共五周，期間各隊有一次更換隊員名單的機會，中國女排主力隊員朱婷、袁心玥、丁霞、顏妮、李盈瑩等人將於第三周由中國啟程前往意大利參賽。另外，第二周的角逐將於5月31日至6月2日進行，屆時中國女排將先後迎戰德國、加拿大和土耳其。

（綜合報道）