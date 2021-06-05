中國海軍陸戰隊配備15式輕坦克　高原適用傳曾上對印度前線

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-05 21:00

面對複雜的國際形勢，國家主席習近平多次強調全面加強實戰化軍事訓練。在此背景下，中國海軍陸戰隊登陸演練，畫面顯示15式輕型坦克裝備該部隊，引發關注。

軍媒中國軍視網6月2日報道，中國海軍陸戰隊某旅在粵西某地進行了一場登陸演練，演練採取陸、海、空立體協同攻擊的方式，對「敵」防禦工事和預定目標進行打擊。

畫面中，15式坦克現身，這是中國海軍陸戰隊進行全域作戰的重大標誌，亦顯示這支軍隊不滿足於灘頭登陸作戰，未來將執行內陸縱深的戰鬥任務。

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15式輕型坦克是中國繼99式主戰坦克之後又一型重點主戰裝備，其全重與老式的59式坦克相當，而火力、機動力和防護力更強，遂行「一線火力突擊」，又被外界稱為「輕量化主戰坦克」。

與中國陸軍主力主戰坦克的99式坦克和相比，其外形緊湊、重量輕，適合中國西部高原地區以及南方水稻田網地形使用。15式輕型坦克於2016年投入量產。

99A型坦克是解放軍最新型主戰坦克，曾部署在中印邊境前線：

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官方曾報道稱，15式輕型坦克具有重量輕、防護能力好、信息化程度高、攻擊力強等特點，是國產坦克技術的又一次飛躍，被官兵親切地稱為「黑豹」。

早在2020年6月，中印邊境衝突時，印媒就爆出，中國將高達200輛的15式輕坦運到了「拉達克」前線。