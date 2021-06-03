美擬將更多涉軍中國企業列黑名單　外交部：堅決維護合法權益

撰文： 米樂 最後更新日期： 2021-06-03 17:56

美媒援引知情人士透露，美國總統拜登（Joe Biden）正在計劃修改特朗普（Donald Trump）時期出台的對與解放軍有關聯企業投資禁令。 對此，中國外交部回應指將採取必要措施，堅決維護中企合法權益。

發言人汪文斌表示，美國上屆政府出於政治目的，實施針對所謂中國「涉軍企業」的投資禁令，完全無視事實和相關公司的實際情況，嚴重破壞正常的場規則和秩序。不僅損害中國企業的合法權益，也傷害包括美國投資者在內的全球投資者的利益。

汪文斌稱，美方應當尊重法治，尊重市場，糾正錯誤，停止採取損害全球金融市場秩序和投資者合法權益的行徑。

據《彭博社》6月2日的報道，有知情人士透露，拜登正在計劃修改特朗普時期出台的一項對和中國軍隊有關係的公司的投資禁令，此前被列入「黑名單」的中企和實體大部分將會繼續留在名單上，而且將增加新的實體。知情人士又説，根據拜登修改後的命令，美國財政部將列出一份可能因與中國國防和監視技術行業有關聯而面臨經濟處罰的公司名單。到目前為止，金融制裁和對目標公司的選擇，都與美國國會授權的國防部報告有關。

拜登預計將於本周晚些時候簽署這項修改後的命令，該命令將改變把國防或監視技術領域的實體列入黑名單的標準。特朗普的命令針對的是擁有、控制或與中國軍方有關聯的公司。

（綜台報道）