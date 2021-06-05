科興疫苗｜科興董事長：已獲國家批准緊急使用年齡擴大到3歲以上

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-05 10:46

科興控股董事長尹衛東周五（4日）晚出席官方傳媒央視的訪談節目《新聞1+1》時透露，科興疫苗已獲國家批准緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上，臨床實驗顯示其安全性是良好，與成人組同樣安全，且抗體水平一樣。

尹衛東透露，科興疫苗已獲國家批准緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上。（影片截圖）

尹衛東表示，科興早在今年初就啟動未成年人人群的臨床研究，目前已經完成Ⅰ期及Ⅱ期實驗，共有數百參加。3歲至17歲兒童組在接種疫苗後，與18歲成人組同樣安全，同時抗體水平一樣，安全及有效性的數據，亦已經上報到聯防聯控機制和國家藥監局。

尹衛東稱，科興疫苗何時能在更低的年齡組使用，是由國家衛健委的專家，根據中國現在疫情需要和人群構成，有秩序推動不同年齡組的疫苗使用。

內地現時不少地方都有提供科興疫苗供市民接種。（視覺中國）

至於60歲以上老人組方面，尹衛東就稱科興疫苗在進行Ⅲ期臨床研究時就已有涉及，而且在真實世界的應用，特別是在智利、巴西、土耳其這些疫情較為嚴重的國家，其免疫策略就是從高年齡，從100歲開始接種，故已取得大量真實世界的數據。數據充分地表明，老年人接種科興疫苗後，不但安全性非常可靠，而且保護效果也是非常好。