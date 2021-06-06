騰訊副總裁提「豬食論」批抖音掀罵戰　字節跳動控訴遭封殺三年

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-06 16:38

內地兩大互聯網巨頭騰訊、字節跳動（ByteDance）掀起罵戰，騰訊副總裁孫忠懷日前在第九屆中國網絡視聽大會上，稱部分低智低俗短視頻長期影響用戶心智，迅速拉低一代人的審美品味，「個性化分發太厲害了，你喜歡豬食看到的就全是豬食」。 孫上述言論引起軒然大波，字節跳動副總裁李亮公開發文，稱「這位高管（孫忠懷）可能並不知道，號稱已經擁有數億用戶的微信視頻號，是目前唯一一家沒有按要求上線未成年模式的短視頻平台」，「事實上，騰訊自己大力發展短視頻同時，一直在攻擊短視頻行業。」

字節跳動本月4日以《字節跳動遭遇騰訊屏蔽和封禁大事記（2018-2021）》為題發文反擊，34頁長文按時間線，列舉近3年騰訊對旗下產品的屏蔽和封禁行為。文章表示，騰訊某高管在公開場合污名化短視頻行業，認為短視頻平台給用戶餵豬食，稱大量海量的短視頻「拉低用戶心智」，「非常反智低俗」，此番「豬食論」極其傲慢且不公允。

騰訊副總裁孫忠懷認為抖音是在給用戶「餵豬食」。（川觀新聞）

文章指，騰訊以各種方式屏蔽、封禁、污名化短視頻同行，對字節跳動旗下抖音、火山小視頻、西瓜視頻封禁持續三年，波及用戶總量超10億。直到現在，由於微信的封禁，每天仍有超過4900萬人次主動分享抖音至微信或QQ時受阻。

根據字節跳動列出的事件表，騰訊系產品在2018年3月首次封禁抖音，在2018年4月正式封殺抖音、西瓜視頻、火山小視頻，相關分享連結在微信、QQ內無法正常播放。微信在2019年1月下架今日頭條小程式。

孫質疑網民看海外劇渠道

值得一提的是，據新浪財經報道，孫忠懷在同場演講中還提出疑問：「這兩天朋友圈很多人都在發一個美劇叫《東城夢魘》（Mare of Easttown），其實我就好奇，發朋友圈的人是都在家里裝了HBO的有線電視嗎，還是通過帶中文翻譯、中文字幕的某些視頻網站的內容來看的呢？」

他表示很疑惑，為甚麼一些海外劇還沒在國內正式播出，大家就對其贊不絕口，「真的很想問問用戶都是在哪里收看的。按理說應該由有持牌的公司去廣電總局申請配額購買」。