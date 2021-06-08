廣東疫情｜全省增19宗本土病例廣州佔14宗　高危市民需三日兩檢測

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-08 10:06

據廣東省衛健委通報，廣東全省昨日（7日）新增10宗新冠肺炎本土確診病例，均為廣州報告；另有9宗本土無症狀感染者轉確診病例，其中廣州報告4宗、深圳報告3宗、佛山和湛江各報告1宗。故全省共新增19宗本土病例，其中廣州共佔14宗。

全省新增3宗境外輸入確診病例，均為廣州報告，分別來自柬埔寨、卡塔爾和贊比亞。另新增9宗境外輸入無症狀感染者，其中廣州報告5宗，分別來自美國、英國、柬埔寨、吉布提及布隆迪；佛山報告1宗，來自法國；肇慶報告3宗，其中2宗來自剛果民主共和國，其餘1宗來自喀麥隆。新增出院1宗。截至昨日24時，全省累計報告2564宗確診病例，包括1055宗境外輸入。目前在院157宗。

而據廣州市衛健委網站消息，5月21日至昨日24時，廣州市本輪疫情累計報告108宗境內感染者，包括98宗確診、10宗無症狀。所有感染者現時均於廣州市第八人民醫院隔離治療，感染者涉及的共144個場所或小區，均由疾控部門進行了嚴格的終末消毒。

此外，當局呼籲凡是近期到過中高風險區域或者重點場所、接觸過陽性病例及密切接觸者的市民，務必主動向所在社區或者單位報告並即時到就近檢測點檢測核酸，且需於3天內完成2次檢測，同時要積極配合做好流行病學調查工作。

至於全國方面，據國家衛健委網站消息，昨日內地共報告新增33宗確診病例，除上述廣東19宗本土病例外，其餘14宗均為境外輸入病例，其中廣東3宗，內蒙古、上海、福建各2宗，北京、天津、江蘇、四川、雲南各1宗；無新增死亡病例；無新增疑似病例。