廣州疫情｜南沙一家6口確診後遭網暴　當事人澄清未瞞報行程

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-11 11:56

廣東廣州市日前通報南沙一家六口確診新冠肺炎的案例，事後該家人被網傳「瞞報病情」。對此，當事人、今日頭條認證賬號「生病的小懶貓」周四（10日）發文表示，網上的傳言不僅讓他們一家受到嚴重的網絡暴力，其家人的信息也遭流出。她強調沒有瞞報病情，希望外界別相信謠言、傳播謠言。

本月4日晚上10時，南沙區疾控中心緊急報告指，珠江街嘉安花園採樣點採集的一個「五合一」樣品初篩疑似陽性，當局隨即對涉事張某等5人及其家人進行單人單管採樣送檢，嘉安花園被封閉管理並作環境採樣及消殺，流行病學調查亦隨即展開。初步流調顯示，張某夫婦曾在荔灣區鵝公村餐廳就餐，而是次篩查中發現的新增病例和無症狀感染者，均為張某夫婦的家人，且他們共同居住。事後，張某一家六口按規定轉運至市第八人民醫院隔離治療。

「生病的小懶貓」發文表示，網上有指他們一家人「瞞報病情」，相關假消息越來越猖獗，令他們受到嚴重的網絡暴力，且家人的信息都被暴露，家公更在看到網上的輿論後氣得連續2天發燒，至今未穩，故她決定站出來澄清。

「生病的小懶貓」發文強調沒有瞞報病情，希望外界別相信謠言、傳播謠言。（今日頭條）

她解釋，5月25日上午，她和丈夫到佛山南海車管所上牌，然後與丈夫朋友一起去鵝公村吃飯。她強調事前並不知道鵝公村曾有過病例，否則他們不會冒死前去，再加上他們對那邊不熟悉，是朋友引路的，從車管所過去吃飯才不到10分鐘，「所以我們真的不知道那裡屬於荔灣區」。吃完飯後，他們把朋友送回公司，然後便去白雲區，之後再與姐姐和姐夫在棠德的東江漁村吃晚飯，最後直接回南沙。

她續指，荔灣阿婆的事到了26日才開始大面積被報道，這之前他們根本就不知荔灣區的疫情，後來疾控中心的人也說過尚不確定他們是否在鵝公村感染的，而且當時流調也未做到那邊，當地還尚未有報告確診。後來，當手機提示去過風險地區要報備居委會後，其丈夫就致電給居委會上報，「這些居委會都是有記錄的，我們絕對不會撒謊」。再者，其夫5月31日就自費去醫院核酸檢測，只是結果遲遲未出。而6月3日，小區要求統一做核酸時，她和丈夫、婆婆都去做了，結果翌日接到通知說核酸異常，被接到第八人民醫院隔離治療。

荔灣已開展非封閉和非封控管理區域新一輪全員核酸檢測。 （中新社）

她進一步表示，她一直沒有對網上沸沸揚揚的言論解釋，是因為覺得只要家人好起來就一切都不重要，且疾控中心的流調人員也一直安慰指他們不屬於瞞報，可當看到家公因為輿論而嚴重影響身體，看到兩個可憐的孩子被人指指點點後，她作為母親真的崩潰了；又指家人的信息被嚴重洩漏，車也被人砸了，甚至有人抹黑指其丈夫是帶小三去佛山買車被感染。她強調警方已經替他們澄清，希望外界不要再去相信無端的謠言。

她最後稱，他們的確診確造成南沙人民，尤其是目前所住小區和學校的老師、家長、同學們的不便，她為此代表家人道歉，但其同時強調他們也是病毒的侵害者，希望輿論在指向他們的同時也能看到其心聲，「我們沒有隱瞞病情，沒有瞞報行程，也沒有不上報」。