神舟十二號｜三名航天員皆為黨員　中國太空站可成立「黨支部」？

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-06-17 15:30

6月16日，中國載人航天工程辦公室在甘肅酒泉衞星發射中心舉行新聞發佈會，相關負責人介紹，神舟十二號載人飛船飛行乘組由航天員聶海勝、劉伯明和湯洪波三人組成。

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網友很快就發現，聶海勝等三人均為黨員，因而笑言可以在太空中成立一個黨支部了。

據瞭解，中國第一位航天員楊利偉早在2007年就表達過類似願景，官媒新華社當時採訪楊利偉稱，將來中國有了自己的空間站，執行飛行任務的航天員也會堅持在太空過黨組織生活。如果能在太空建立一個黨支部，那或許是世界上最「高」的黨支部。就像國外的航天員也有自己的信仰一樣，中國的航天員信仰共產主義，這是一種精神力量。

楊利偉説，「在執行任務前，我們不會像外國同行一樣禱告，但是我們這個共同的信仰會成為集體的一股強大的凝聚力，在太空這樣一個沒有國界，也沒有地球上的一些規範的環境中，使我們更為團結，也成為我們完成任務的有力保證。」

楊利偉表示，不同的信仰並不會妨礙各國航天員友好合作、和睦相處，「中國培養的航天員是要具有世界胸懷和全球眼光的」。

「人類航天事業的發展不是一個國家能夠獨立完成的，當我們從宇宙回頭看自己的飛船的時候，感受到整個人類的偉大——將近10噸重的東西弄到距離地球幾百公里外的地方飛行，這凝聚了人類的共同智慧。」楊利偉説。

神舟十二號航天員日常訓練披露，其中有一名「備選」的女航天員引發關注，更多詳情請點擊圖集：

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在回顧此前太空之旅時，楊利偉説：「作為一名中國航天員，我走出家門時，面對的是人類社會，背後是我的家庭和國家在為我作支撐；然而我走出地球，走進太空時，面對的是整個宇宙，背後是整個人類社會，整個地球為我作支撐。」

2012年12月，法國媒體《論壇報》曾撰文關注此事，盛讚這一願景不可小覷。

對於此次中國中國神舟十二號發射，美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）6月16日報道稱，這是中國自2016年以來的首次載人航天任務，也將是首次有宇航員前往中國仍在建設中的新空間站。中國首個自主研發的空間站有望與美國、俄羅斯、歐洲、日本和加拿大聯合建設的國際空間站競爭。