「歷史就是維護當代政治、政權合法性」　學者葛劍雄言論掀爭議

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-18 13:30

中國歷史學家、復旦大學教授葛劍雄題為《我們應該怎樣對待歷史》的演講在社交媒體傳播，其中「反對歷史虛無主義」「歷史就是維護當代政治、政權合法性」的主要觀點引發爭議。

綜合媒體6月17日報道，公開的視頻及演講照片顯示，葛劍雄在相關講座演講時強調，反對歷史虛無主義，歷史就是維護政治合法性，對歷史的學術研究成果發表時要將國家利益放在首位。

他認為，「歷史本來就是後人對過去的有意識、有選擇的記錄。無論勝利者、失敗者都是這樣記的，只是失敗者一般不具備傳播、推廣、解釋、影響的條件，甚至無法保存他們記錄的歷史。除了純粹的研究者，沒有哪個羣體或個人記錄、解釋歷史的目的是為了自我否定或自取滅亡。 ​」

葛劍雄稱，中國古代的歷史、尤其是正史、官史，都是為了維護當代當朝的政治合法性。當代的歷史自然是為了肯定執政黨的政治合法性，在中國的特殊情況下，「歷史的選擇」具有特別重要的意義，所以近代史就是政治，反對歷史虛無主義也是政治，而不是所謂「學術」。

他還説，「我要告訴你，任何國家、政黨、羣體講的歷史都是為了加強自己的政治合法性，是不容質疑，更不許否定的。官方對近代史的解釋是一根完整的證據鏈，其中任何一個環節都不容抽掉或脱節。學術研究仍應堅持真理，實事求是。但在成果發表時要將國家利益放在首位，如不利可在內部説，或直接報告當局。」

而在回應網友對講座的提問時，他強調，歷史選擇的結果是事實，無論你是否願意接受，如何評價。但選擇的對象和過程可以是自覺的、不自覺的，自動的、被動的，自願的、被強迫的，偶然的、必然的，自然的、人為的，單一的、多元的，而且往往是多種因素的複雜產物。

葛劍雄認為自己「只是把一層紙捅破了，不知為什麼有些人會大驚小怪？是一些人想象的『歷史』只是一件皇帝的新衣，還是我説的不是事實？」

相關言論迅速引發爭議，有支持的觀點認為他捅破了「現實政治虛偽性」，但也有反對的觀點質疑其此番言論的目的，認為其言論與身份不符，還諷刺稱他「想當國師」、「跪着搞學術研究」。

如有人稱，「從政治的角度來看，葛劍雄的話沒問題。但是不要忘記你是個歷史學家，難道你就沒有一點專業素養了？實事求是難道不是歷史研究的底線？如果承認自己是國師，那就別以歷史學家的名號闖蕩江湖。」

亦有觀點表示，「能捅破現實政治虛偽性的學者是有勇氣的學者，但如果捅破的目的不是倡導學術尊嚴，二是讓路於極權政治，那這勇氣就近乎無恥了。」

另有網友指，葛劍雄「學術要為政治服務」的觀點，其實是他一貫的風格。從其講座內容來看，與他十年前説過的話，寫過的書，別無二致。不過，現在這個時代變了，以前説過的一些話，放在當下再説，味道就不一樣了。

對於相關輿論，葛劍雄6月17日發微博回應稱，「請問我的話哪裏説錯了？哪一點不是事實？哪一點是我個人的觀點？哪一點是我的發明？哪裏是在向當局獻媚？講近代史不是學術問題，而是證明執政黨合法性的政治。我説這番話，意在告誡青年人、天真的讀書人不要以為近代史是學術，可以自由討論。網絡、媒體都屬宣傳，要守『紀律』，課堂也要守紀律。只有這樣才能獲得學術的『無禁區』。」

他還表示，「我變了嗎？這些話我並非第一次説，至少已經説了五六年了。我一直主張，在學術上要堅持自己的觀點，但沒有必要也不應該觸犯政治的底線，更不應走極端。如果想搞政治，就堂堂正正搞，不要打着學術的旗號，更不要混在學術界累及他人。」