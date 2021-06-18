藉滴眼藥水兼掐胳膊擺拍女孩賣慘　網紅透過渲染涼山貧困牟利被拘

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-18 11:00

據四川涼山州公安局周三（16日）通報，內地一個名為「韓文團隊」的抖音賬號，早前發布影片顯示涼山地區一名女孩身世淒慘，然而實情卻是通過策劃、擺拍、渲染涼山貧困，發布不實影片博取眼球、吸粉，從事網絡直播帶貨牟利。而為了達到傳播​​效果，團隊更會採用滴眼藥水、掐孩子等手段，人為製造女孩流淚一幕。目前，團隊的組織者已被依法行政拘留7日。

涼山州公安局週三召開「三打兩治」新聞通氣會通報該案例。（北京日報）

在影片中，韓文團隊塑造了一個身世淒慘涼山女孩「阿佳」，稱其不但父親去世，更沒見過自己母親，也上不起學。眼見孤苦伶仃、穿著又髒又破衣服的女孩十分可憐，不少民眾深表同情，同時亦慷慨解囊，購買片中所指的「涼山地區貧困村民銷售的自產蘋果」。

不過，實情是女孩的父親其實還健在，所有的台詞都是事先寫好的劇本。更令人不齒的是，為了令賣慘的情節達到更好的效果，團隊期間還強行給女孩滴眼藥水，甚至用力掐其胳膊致她痛得哭出來。至於他們「好心」塞給孩子的錢，在鏡頭關閉的那一刻便已立即從孩子手中收了回來。

經當局調查，韓文團隊由趙某某組織，謝某某、賈某某、吳某某、王某某等人組成，他們打着「扶貧」旗號在涼山昭覺、越西、鹽源、布拖、會理等多地，以扶貧捐助、幫扶困難群眾為名，通過故意擺拍貧困、虛構生活場景、發布不實影片，大肆渲染、虛構涼山貧困以達到博取眼球、吸取粉絲關注，從而達到從事網絡直播帶貨牟利的目的。通過這種方式，團隊已獲利幾十萬元（人民幣．下同），至於其所指的幫助啞巴母子銷售的自產蘋果，其實只是在市場上買來的。

涼山州公安局相關負責人介紹，韓文團隊罔顧事實、擺拍、發布渲染涼山貧困虛假影片以博取網民眾關注違法行為，事實清楚、證據確鑿，但尚未構成犯罪；目前，趙某某被依法行政拘留7日，謝某某、賈某某、王某某分別被依法行政罰款500元。