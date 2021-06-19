廣東疫情｜新增6宗本土病例　深圳機場餐廳員工染印度變種病毒

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-19 11:17

據「健康廣東」微信公眾號消息，廣東省昨日（18日）新增6宗新冠肺炎本土確診病例，當中廣州報告2宗，深圳報告2宗，佛山報告1宗，東莞報告1宗。截至昨晚24時，全省累計報告2680宗確診病例，當中1117宗為境外輸入。目前在院222宗。 至於全國方面，據國家衞健委通報，內地昨日新增30宗確診，除上述6宗本土病例外，其餘24宗均為境外輸入，包括廣東8宗，上海6宗，福建4宗，雲南2宗，陝西2宗，北京1宗，浙江1宗。目前全國累計確診91564宗，死亡4636人。

境外輸入方面，廣東全省新增8宗境外輸入確診病例，當中廣州報告1宗，來自利比亞；深圳報告1宗，來自南非；珠海報告6宗，均來自孟加拉。另外，新增18宗境外輸入無症狀感染者，當中廣州報告3宗，分別來自法國、柬埔寨和布隆迪；深圳報告1宗，來自南蘇丹；珠海報告1宗，來自貝寧；佛山報告1宗，來自孟加拉；中山報告11宗，6宗來自加蓬，其餘5宗來自貝寧；肇慶報告1宗，來自馬爾代夫。新增出院8宗。

至於深圳2宗本土確診病例，據深圳衛健委通報，患者分別為35歲男子蕭某及21歲女子朱某。其中，蕭某為南山區後海航天科技廣場A座某公司員工，居住在東莞市南城區百悅尚城。他前晚（17日）到北京大學深圳醫院發熱門診就診並留院觀察，核酸檢測初篩陽性，翌日經市疾控中心覆核為陽性，隨即轉送至市第三人民醫院應急院區隔離治療，診斷為普通型的病例。蕭某的活動軌跡為機場交通中心、龍華瀅水山莊一期及附近金牛潮汕牛肉火鍋店等，目前184名密切接觸者均已納入集中隔離觀察。而其妻子李某亦於昨日在東莞市確診。

任職深圳寶安國際機場某餐廳侍應的朱某，其攜帶的病毒為Delta變異株（B.1.617.2）。（維基百科）

朱某則是深圳寶安國際機場某餐廳侍應，居住在寶安區福永下十圍商住街71號新藍天公寓。她本月15日在重點人群排查中核酸檢測結果為陰性，前日再次排查時核酸檢測初篩陽性，至昨日市疾控中心覆核亦為陽性，隨即轉送至市第三人民醫院應急院區隔離治療，診斷為輕型的病例。經市疾控中心新冠病毒基因測序，朱某攜帶的病毒與CA868國際航班輸入的3宗陽性病例，以及本月14日報告的確診病例姜某完全同源，均為在印度發現的Delta變異株（B.1.617.2）。

經初步排查，朱某的活動軌跡為機場T3航站樓厲家菜餐廳、周黑鴨；凌霄花園公交站及附近小吃店；君勇中醫內科診所及附近手抓餅店；星鉑匯量販式KTV（福永店）；格派美業（福圍店）；重慶外婆家麵館（福永店）；下十圍菜市場等，目前110名密切接觸者均已納入集中隔離觀察。而上述案例所涉的重點場所已實施封控管理，相關場所已完成終末消毒。