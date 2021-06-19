國安部副部長董經緯談「反奸防諜」：內奸和幕後金主都要抓

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-19 11:04

今年2月傳出中國國家安全部副部長董經緯已叛逃美國，但據官方報道，董經緯於本周五（18日）現身主持一場反間諜座談會。 當日的座談會指出，當前境外間諜情報機關和各種敵對勢力對中國「滲透竊密活動明顯加劇」，要深入展開「反奸防諜」工作。既要抓間諜，又要抓「內奸」和「幕金主」。

海外中國民運人士近日在Twitter盛傳，董經緯於2月中旬叛逃，帶著女兒董揚從香港飛往美國。但中央政法委微信公眾號「長安劍」周五發文稱，董經緯當日主持召開座談會，學習貫徹4月26日起施行的「反間諜安全防範工作規定」。

座談會指出，作為反間諜工作主管機關，國家安全部制定出台規定，是依法防範、制止、打擊危害國家安全違法犯罪活動的現實需要，有利於進一步壓實反間諜安全防範責任。

座談會強調，做好反奸防諜工作，既要抓間諜，又要抓「內奸」和「幕金主」。當前境外間諜情報機和各種敵對勢力對中國滲透竊密活動明顯加劇。特別是個別人員甘當「內奸」，與境外間諜情報機和敵對勢力暗中勾結，大肆從事反華活動；個別人員充當「幕金主」，通過非法途徑向敵對勢力輸送資金，用支持反華活動。

座談會稱，這些「內奸」和「幕後金主」，嚴重危害國家政治安全，終將被釘在歷史的恥辱柱上。國家安全機要堅持總體國家安全觀，以貫徹落實規定為契機，深入開展反奸防諜各項工作，堅定不移維護國家安全。