新冠肺炎｜美媒：應對冬奧及二十大　中國維持邊境管控至少一年

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-23 09:50

美媒《華爾街日報》22日今天引述消息人士報道指，中國計劃維持現有邊境防疫限制至少一年，以應對日益增多的病毒變種以及明年從北京冬季奧運會到中共二十大等敏感大事的來臨。

報道又指，如果要放寬限制，可能先從中國大陸與香港和澳門這兩個特別行政區之間做起。但廣東省過去一個月以來一直在應對新一波疫情的衝擊，這是短期內不可能在當地放寬限制的原因。（南方Plus）

《華爾街日報》引述匿名人士消息指，中國的這一決定是在國務院5月中旬召集的有外交部、國家衛健委等部委參與的一次會議上，討論制定2022年下半年的臨時日程安排時做出的。

報道稱說，中國政府之所以持這一審慎的態度，是因為官員們希望明年的兩件大事一定要順利舉行，絕對不能出任何意外。一是預定明年2月舉行的北京冬季奧運會。二是預定明年年底舉行的中國共產黨第二十次全國代表大會，也是按照慣例十年一度黨的最高權力交接的重要時刻。

消息人士又指，如果中國政府決定放寬限制，可能先從中國大陸與香港和澳門這兩個特別行政區之間做起。港澳好幾個星期都未出現新的本土確診病例，但是廣東省過去一個月以來一直在應對新一波疫情的衝擊。這是短期內不可能在當地放寬限制的原因。

報道還指，如果中國決定放寬出入境的管控限制，可能會從疫苗接種率高而且已經有效控制住疫情的國家開始。消息人士說，中國最先解除限制的出入境國家可能是承認中國疫苗的國家，雖然放寬限制目前完全沒有時間表。