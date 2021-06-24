解放軍新訓女兵首搭運-20傘降　網民激讚「又颯又美」

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-06-24 18:30

中國年輕女新兵近期頻上熱搜。在最新一期陸軍訓練中，新訓女兵顏值再次受到關注。女兵搭載運-20進行首次大型運輸機傘降，動作利落，被指「又美又颯」。

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據解放軍新聞傳播中心中國軍視網6月23日報道，陸軍第82集團軍某特戰旅組織官兵展開大型運輸機傘降實跳訓練。此次參訓隊員中有不少新訓女兵，這是她們經歷過數次直升機跳傘後第一次大型運輸機實跳訓練。

畫面中，飛機到達預定空域後，新訓女兵排隊踏上機門，隨後依次從機艙躍下，女兵們操縱降落傘，安全降落在着陸場內，全程動作利落。

值得注意的是，鏡頭中的新訓女兵看上去年齡較小，大約20歲左右，長相清秀，引網友直呼「又颯又美」。

解放軍90後美女飛行員刷屏網絡：

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近期，中國新訓女兵因高顏值頻上熱搜。就在6月20日，中國央視公佈解放軍陸軍航空兵學院首批女飛行學員畢業聯考現場畫面，其中1999年出生的徐楓燦因表現突出且顏值在線，被網絡刷屏。

早在2020年9月19日，中國央視《新聞聯播》就曾播出有關徐楓燦完成首次單飛的快訊。當時新聞很快衝上熱搜，不少網友大讚，「顏值那麼高，飛得還那麼穩。」

解放軍配四發WS20黃皮運20最新照曝光，引發關注：

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近年來，中國軍方逐漸增加對女兵日常訓練的報道。此外，軍事記者開始出現美女面孔，例如央視國防軍事頻道的記者莊曉瑩，以及就在不久前採訪解放軍殲-7系列戰機空戰訓練的央視美女主持人劉羽洋，這一變化也使中國民眾對軍事方面的關注度隨之上升。