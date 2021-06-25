深圳疫情｜鹽田港全面復工復產　市衛健委：抗疫取得階段勝利　

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-25 10:39

據國家衛健委通報，內地昨日（24日）新增24宗確診病例，均為境外輸入，無新增本土病例；新增20宗無症狀感染者，均為境外輸入。當日無新增死亡病例。 另據深圳市衛健委透露，5.21疫情已基本結束，抗疫工作取得階段勝利，鹽田港區已恢復全面正常生產運營。

5月31日，深圳市南山區市民接種新冠疫苗。（中新社）

5月21日，深圳在鹽田港區國際貨輪登輪作業人員中發現1宗新冠病毒無症狀感染者，後來共累計排查出4宗新冠肺炎確診病例和12宗無症狀感染者，全部染Delta變種病毒株。

深圳市衛健委副主任常巨平昨日在記者會上表示，從6月6日發現最後一宗病例算起，5.21疫情已經連續17天零增病例，平穩渡過14天的病毒潛伏期。此外，疫情局限於鹽田港區及臨近區域，沒有其他區域發現新的感染者，可以判斷此次疫情已經在一個潛伏期左右得到有效控制，5.21疫情已基本結束。

截至6月23日24時，深圳市已開展多輪分級分層核酸檢測，實現全市全域全員核酸檢測，其中，根據疫情防控需求，對鹽田、龍崗、寶安、南山等重點區域開展了多輪核酸檢測，此外對農貿市場等重點場所、公共服務行業從業人員開展了核酸檢測大排查，結果均為陰性。

深圳市民排隊核酸檢測。（中新社）

目前龍崗3個封控區，鹽田12個封閉小區已全部解封，僅有的龍崗區西坑社區嚇壩村1棟仍處於硬隔離狀態，預計在7月4日零時解封，此外，龍崗區21所全面停課的學校已經全面復課，鹽田區34所停課學校已復課，鹽田港區恢復全面正常生產運營。

據悉，鹽田港是全世界最繁忙的大型集裝箱港口之一，僅次於上海、新加坡和寧波，惟港口運輸此前一度因為嚴格的防疫措施而陷入停滯，出現嚴重的貨輪堵塞現象。鹽田國際集裝箱碼頭昨日凌晨起，整體操作全面恢復，所有泊位基本恢復正常作業。

商務部新聞發言人高峰昨日在記者會上表示，廣東省正在採取有力措施，統籌疫情管控，盡最大努力解決船舶壓港問題。他強調，從總體看，此次擁堵對中國整體外貿的影響有限且可控。下一步將繼續加強部門和地方的協作，持續做好和外貿暢通國際物流的工作。