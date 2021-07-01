中共百年｜慶祝大會飛行表演　最新研製直-8L運輸直升機首次亮相

撰文： 施予 葉琪 最後更新日期： 2021-07-01 12:28

慶祝中共成立100周年大會今天（1日）在北京天安門廣場舉行，重頭戲之一是解放軍空中梯隊等隊伍的飛行表演。 據了解，其中在護旗梯隊出現解放軍最新研製的直-8L運輸直升機，是其首次公開亮相。 有軍事評論員指出，根據解放軍的慣例，能夠在大型慶祝活動中公開亮相，意味着已經正式服役。

根據官方公布的飛行表演空中梯隊陣型圖，護旗梯隊共有7架直升機。領頭是懸掛黨旗的1架直-8運輸直升機，2架直-10武裝直升機分列兩側護旗，最後是4架懸掛巨幅標語的直-8運輸直升機。據自媒體《政知道》指出，對比現場畫面，直-8實際上應就是解放軍最新研製的直-8L。

直-8L運輸直升機首次曝光是在去年9月，當時解放軍32183部隊微信公眾號「中國兵器試驗」發布消息，指陸軍航空兵駐贛某試飛大隊展開實戰背景下的直升機運輸試驗。隨後《航空知識》雜誌刊文稱，上述試驗所附的圖片，首次披露了解放軍研製的最新運輸直升機直-8L。

直-8L運輸直升機首次曝光是在去年9月首次曝光。（微信）

事實上，直-8已服役多年，是上世紀90年代以法國進口「超黃蜂」直升機為藍本設計定型。今次在慶祝大會上首次公開亮相的直-8L，就是直-8家族中的最新改進型，最大變化是整體變寬，故又被外界稱為「寬體直-8」。

軍事評論員宋忠平解釋，將直-8加寬就是為了能夠讓機艙裝得下陸軍航空兵配屬的車輛等裝備。以山貓突擊車為例，直-8的機艙過於狹窄，無法直接裝載，只能依靠吊裝方式來運輸。但吊裝運輸存在效率低下、安全風險高、受制於氣候環境等諸多不便。直-8L的機艙從以往的1.8米加寬至2.4米左右，足夠裝得下山貓突擊車、猛士越野車等裝備。

宋忠平指出，解放軍陸軍航空兵主要的任務就是通過機降的方式實施戰場支援，對於作戰人員而言，乘坐直升機能夠實現快速機動，快速反應能力大大提高。此前的國產直升機只能運人，無法運送裝備，讓陸航部隊的戰場支援能力、火力受限，「可以這樣形象地理解，直-8L的服役讓陸航部隊的車輛、火炮等裝備也『插上了翅膀』。」

解放軍空中梯隊等隊伍在慶祝大會上進行飛行表演。（新華社）

另一名軍事評論員瞿雁冰更稱，直-8L除了能提升陸航部隊的機動作戰能力外，還不排除將要登上海軍艦艇作為艦載直升機，「如果將來我們的兩棲攻擊艦上搭載艦載型直-8L並以此為核心組建艦載航空中隊，將為兩棲登陸作戰提供充足的火力支援，提升海軍陸戰隊的快速反應作戰能力。」