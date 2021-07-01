中共百年｜慶祝大會10萬氣球升空　揭秘放飛員選拔標準及訓練過程

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-07-01 13:00

慶祝中國共產黨成立100周年大會今日（7月1日）在北京天安門廣場舉行，臨近尾聲，廣場上10萬個氣球升空，並放飛10萬隻和平鴿，天安門廣場上呈現出氣球幕牆及萬鴿盤旋的壯觀景象。 實際上，氣球與和平鴿放飛員為這一時刻已練習了兩個月，以下就來揭秘他們的訓練過程以及放飛秘訣。

慶祝大會現場10萬個氣球升空，形成氣球幕牆。（新華社）

據內媒《北京日報》報道，這次建黨百年慶祝活動的600名氣球放飛員，是從北京警察學院2100多名在校生選出。據介紹，氣球籠高達2.8米，完全由金屬製成，籠蓋沉重，放飛員必須用支撐頂桿，將籠頂對開的籠蓋掀開。因此要入選氣球放飛員，身高必須在1.75米以上，同時不能太瘦弱。

除此之外，形象好、精神面貌佳、身體素質過硬也是必備條件。報道指，從4月起，的600名氣球放飛員就開始進入集訓階段，每天堅持5公里跑步和體能訓練，還要額外練習站姿和坐姿。

慶祝活動所使用的氣球100%可降解，因此不存在污染環境的問題。此外，所有氣球內充的都是氦氣，與遇明火易爆炸燃燒的氫氣相比更安全。為了達到一定的飛行高度又不會發生爆裂，經過測試，將氣球充氣至直徑25厘米的大小最適合放飛。

而氣球放飛員除了負責放氣球，還要提前為氣球充氣。按照大會流程安排，10萬個氣球的充氣綁紮時間僅有一個半小時。放飛員除了要控制氣球統一尺寸，充氣綁紮速度也必須夠快。北京警察學院大三學生汪一博在經過近一個月的訓練後，3秒就能製作出一個合格的氣球。

讓氣球分批升空是放飛員的另一個難關。據悉，每個氣球籠配有4名放飛員。54名旗語信號員分佈在天安門廣場的不同點位，確保放飛員不管看向何處，至少都能看到一處高舉的旗幟。至於何時掀開氣球籠籠蓋，何時釋放氣球，全靠旗語指揮。

氣球籠也是精心設計。每個氣球籠頂蓋下鋪設了一層「窗簾」，這層「窗簾」除了防風、防曬外，還能起到控制氣球放飛速率的作用。放飛員只要拉拽垂下來的「窗簾繩」，「窗簾」就會沿籠內的滑道徐徐打開，氣球接二連三緩緩升空。

此外，氣球放飛員還有一個「757」秘訣，先在心中默數7秒，勻速拉拽7下「窗簾繩」，然後停頓5秒，緊接著再勻速拉拽7下「窗簾繩」。這樣可以令一籠氣球分批升空，避免在天上簇擁紮堆，又能在空中形成氣球幕牆的觀賞效果。而為了氣球放飛萬無一失，籠內角落特別設計了一扇隱秘的小門。一旦氣球卡在籠中無法正常升空，放飛員將立刻打開應急小門，爬進籠內，人為將籠子內的氣球釋放。

與氣球放飛員相比，和平鴿放飛員的訓練難度稍低一點，但也同樣艱苦。《北京日報》講述，為了實現鴿籠「同一秒」開啟，被選中的100名和平鴿放飛員自5月起就開始訓練，風雨無阻，苦練開籠動作，讓16輛鴿籠車的籠門要分秒不差同時開啟。

不過據北京警察學院交通系的大三學生於宇軒透露，放飛員在練習過程中從未見過鴿子，而是以「空籠」練習，且演練通常都在夜間進行。「這就要求我們在大會現場的所有操作必須萬無一失，『只能成功、不能失敗』。」