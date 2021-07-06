新疆軍區跨晝夜實彈演練曝光　地面保障裝備首次以運-20輸送

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-07-06 20:00

《央視軍事》今日（6日）報道，新疆軍區某陸航旅聯合空軍、特戰、電抗等多軍兵種展開跨晝夜實彈射擊演練，其中地面保障裝備首次以運-20輸送。

報道指，西北某機場，數架直升機依次升空，歷經8小時飛赴預定空域，地面保障要素首次乘坐運-20和運-9，通過空運、鐵路和公路方式遠程輸送至1500公里外的任務地域。

編隊抵達任務區域後，機務人員迅速補充直升機油料、彈藥，隨後「戰鷹」向目標空域機動。途中，直升機遭「敵」電磁干擾，防空雷達搜索，編隊立即下降高度，規避雷達搜索，超低空快速突防。

到達攻擊區域後，戰機自主搜索目標，自主建立攻擊航線，實施火力打擊；首輪導彈攻擊完成後，雙機脱離攻擊陣位前出，掩護醫療救護直升機轉運「傷員」。在晚間，戰機再次掛彈起飛，迅速佔領攻擊陣地。夜間能見度較差，目標不易觀察，飛行員通過觀瞄裝置對目標進行搜索，精準摧毀地面目標。

值得一提的是，上述演練用運-20進行運輸，而今日正是運-20列裝空軍5周年。

運-20是中國航空工業集團有限公司旗下西安飛機工業有限責任公司研製，是一款最大起飛重量達220噸，最大載重達60噸的重型空中運輸機，最大航程超7800公里，其戰略投射能力足以涵蓋全亞洲。運-20將數位化座艙引入，大幅提升飛行效率，減少操控障礙，實現惡劣狀況下的短場起降能力。