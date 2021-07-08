8年心血卻被宣傳為他校成果？　湖南兩校陷艙外服設計歸屬爭議

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-08 20:00

中國航天員日前在中國空間站首次出艙使用中國自主研製的新一代「飛天」艙外航天服（艙外服），然而圍繞該服由誰設計的問題，湖南兩所高校陷入爭議。有網民爆料稱，湘潭大學歷經8年的設計成果，只因團隊中一位老師去年到了湖南大學任教，就被宣傳為是湖大的研究成果。目前湘大校方已關注到此事，並指兩校領導正在溝通中。

湖南大學官方微信公眾賬號周日（4日）發布文章《驕傲！湖大設計，成功出艙》，提到航天員劉伯明、湯洪波當日穿上了上述艙外航天服，並指其工業設計任務由湖南大學設計藝術學院助理教授羅建平領銜的智能裝備科研團隊所承擔。該文又寫到：「設計團隊主持了艙外服的外觀設計，人服交互系統設計等工作。並全程參與完成了航天服研製與測試過程！」

同一晚，央視播出《焦點訪談》節目，當中提到羅建平帶頭的智能裝備科研團隊，在經過多輪比拼後，成功參與出艙服的設計，航天員手臂上的細帶條紋正是出自其創意。羅更在節目中表示，作品是其團隊歷經8年所設計。

不過湘潭大學機械工程學院教授馬秋成周二（6日）發微信朋友圈表示，他2013年帶領團隊開始「飛天」艙外服投標工作，並在中標後指派羅建平為項目負責人。但在去年，羅建平轉到湖南大學工作。他又指，羅建平在項目的實施過程中做出了重要貢獻，其到湖大工作後，宣傳單位和個人也算是可以理解的，但必須以尊重事實為前提，「走自己的路可以，但不能把別人的路也堵了」。

據澎湃新聞報道，湘潭大學機械工程學院官網曾在2016年1月23日發布文章，提到該校承擔的空間站飛天艙外服工藝設計項目順利通過驗收。馬秋成周四（8日）再表示，在節目中，羅建平未有清楚說明項目的來歷以及他是在湘大工作時參與到有關項目中，甚至在上述宣傳內容播出前，羅本人還曾聯繫過他。他要求，相關宣傳要尊重客觀事實，清楚說明項目的來歷，但羅沒有說清，就發展成如今的情況。