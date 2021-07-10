雲南疫情｜內地新增10宗本土病均在瑞麗市　全員核酸檢測時發現

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-07-10 10:44

國家衛健委最新通報，內地在周五（10日）新增26宗確診病例及16宗無症狀感染者，兩者全部10宗病例均在雲南瑞麗。 另據雲南衛健委指出，上述患者都是透過瑞麗市全員核酸檢測發現，已即時以負壓救護車轉運至定點醫院隔離診治。

據介紹，26宗確診病例中，19宗為境外輸入，分別是上海有6宗，雲南有4宗，四川有3宗，陝西有3宗，天津有2宗，廣東有1宗。其餘7宗均為本土病例。無症狀感染方面，境外輸入有13宗，本土有3宗，後者均在雲南。

雲南衛健委說明，本土病例7名患者年齡介乎18歲至54歲，2人是中國籍，5人是緬甸籍。結合流行病學史、臨床表現和實驗室檢測結果，7人的病情全部都歸類為輕型或普通型。本土無症狀感染者則是3名18歲至29歲的女子，2人是中國籍，1人是緬甸籍。

另一方面，國務院聯防聯控機制綜合組赴雲南工作組組長、國家疾病預防控制局副局長孫陽，日前已率領工作組，對瑞麗的疫情防控工作進行實地調研。工作組先後到訪瑞麗市疾控中心、昆明凱普醫學檢驗所瑞麗實驗室、北京核子華曦醫學檢驗瑞麗實驗室，詳細了解重點區域、重點人群和全員核酸檢測樣本采集、收集、運送，以及實驗室送檢工作情況。

工作組指出，核酸檢測工作是疫情防控的關鍵環節，要全面提升核酸檢測能力，擴大核酸檢測頻次，優先、集中做好重點區域、重點人群的核酸檢測工作，進一步加強對重點人群的排查，科學制定檢測方案，規範有序組織實施，做到應檢盡檢，不漏一人。