反壟斷｜市監總局禁止虎牙鬥魚合併　指騰訊將能支配游戲直播市場

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-07-10 10:42

內地近期反壟斷力度加大，國家市場監管總局在周六（10日）發布消息，經經營者集中反壟斷審查後，決定禁止內地兩大游戲直播市場龍頭虎牙及鬥魚的合併案。 國家市場監管總局指，一旦合併，將進一步強化騰訊在遊戲直播市場的支配地位，令其有能力和動機封鎖市場、排除競爭。

國家市場監管總局指騰訊在網絡游戲運營服務市場份額超過40%，排名第一。（視覺中國）

國家市場監管總局指，審查是依據《反壟斷法》，全面分析評估參與集中的經營者，在相關市場的市場份額及其對市場的控制力、市場集中度、集中對市場進入和技術進步的影響、集中對消費者和其他有關經營者的影響等因素，以及騰訊提出的附加限制性承諾方案的有效性。審查過程中，市場監管總局有廣泛徵求有關政府部門、行業協會、專家學者、同業競爭者及下游客戶意見，並多次聽取騰訊陳述意見。

審查表明，中國境內網絡遊戲運營服務市場和遊戲直播市場，騰訊在上游網絡游戲運營服務市場份額超過40%，排名第一，而虎牙和鬥魚在下游遊戲直播市場份額則分別超過40%和30%，排名第一、第二，合計超過70%。

虎牙和鬥魚在遊戲直播市場份額則分別超過40%和30%，排名第一、第二，合計超過70%。（視覺中國）

國家市場監管總局表示，目前騰訊已具有對虎牙的單獨控制權和對鬥魚的共同控制權。虎牙與鬥魚合併後，將使騰訊單獨控制合併後實體，進一步強化騰訊在遊戲直播市場的支配地位，同時使騰訊有能力和動機在上下游市場實施閉環管理和雙向縱向封鎖，具有或者可能具有排除、限制競爭效果，不利於市場公平競爭、可能減損消費者利益，也不利於網絡游戲和游戲直播市場規範健康持續發展。同時，經評估後，騰訊提出的附加限制性條件承諾方案不能有效解決上述競爭關注。