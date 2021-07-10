滴滴被查｜母公司25款App遭下架　滴滴出行：誠懇接受並堅決服從

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-07-10 12:17

國家互聯網信息辦公室昨日（9日）在微信公眾號發布公告，指「滴滴出行」母公司北京小桔科技有限公司旗下25款App，存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題，依規定通知應用商店下架。 滴滴出行今日（10日）凌晨在微博發文表示誠懇接受並堅決服從。

滴滴出行近期成為內地監管機構關注對象。(AP)

滴滴出行近期成為內地監管機構關注對象，其在美國上市數日後，就受到中國網絡安全審查辦公室審查，滴滴出行應用程式隨後更於7月4日被網信辦要求下架，原因是存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題。

及至7月9日，網信辦再發通報稱，根據舉報，經檢測核實，滴滴企業版等25款應用程式存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，依據《中華人民共和國網絡安全法》相關規定，通知應用商店下架該25款應用程式。

網信辦又要求相關運營者嚴格按照法律要求，參照國家有關標準，認真整改存在問題。通報顯示，25款應用程式均屬於滴滴出行的開發者「北京小桔科技有限公司」。

滴滴出行今日凌晨近1時在微博發文回應稱，會誠懇接受並堅決服從相關主管部門的要求，嚴格按照法律規定，參照國家有關標準，深入排查、認真整改存在的所有問題，確實保障廣大用戶個人資訊安全。該貼文一度在微博「消失」，引發刪文質疑，不過今日上午又重新出現。

據全國網約車監管信息交互平台統計，截至2021年6月30日，全國共有236間網約車平台公司取得網約車平台經營許可。6月份數據顯示，全國網約車監管信息交互平台共收到訂單信息約7億單，具體數字為70146.0萬單，按月下降12.4%。其中滴滴出行6月訂單量較上月下降13.4%，美團打車降16.7%。