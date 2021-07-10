曾揚言收購台積電合併聯發科　中國最大半導體紫光集團被申請破產

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-07-10 12:29

中國最大半導體公司紫光集團深陷債務違約危機，周五（9日）在官方網站上發出公告，指接獲北京第一中院送達通知書，被債權人向法院申請破產重整，理由是不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力。 紫光集團稱，將依法全面配合法院進行司法審查，積極推進債務風險化解工作，支持法院依法維護債權人合法權益。

綜合內地傳媒報道，曾經揚言要收購台積電、合併聯發科的紫光集團，自去年開始就受到市場密切關注其債務情況。報道指出，為拓展業務範圍，發揮聯動效應，紫光集團在2013年起不斷並購海內外同業，短短6年間先後對20多間企業發起並購要約，投入資金超過過1000億元（人民幣．下同）

報道認為，紫光集團的負債期限多為「短貸長投」，流動資金嚴重吃緊。例如數據顯示，截至2020年6月，紫光集團總負債規模達2029.38億元，相比2012年底的46.47億元暴漲近44倍。其中流動資金負債為1192.11億元，僅短期借款和一年以內到期非流動資金負債金額，合計就達794.28億元。報道引述業內人士分析，施光集團的高杠杆帶來巨額財務成本，一加上部分經營實體持續巨額投入，而且債務也多為短期借款，更加劇風險。

最終，受外部環境變化、部分投資回報不及預期等多重因素影響，2020年上半年紫光集團的淨利潤錄得45.44億元巨額虧損，同年11月份更陸續出現債券集中違約，並觸發多項融資的交叉違約條款，引爆債務危機引爆，走向被申請破產重整的局面。