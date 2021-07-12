中國太空站｜宇航員裝修「天上豪宅」　6大功能區兼顧各類需要

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-07-12 13:20

中國神舟十二號發射引發矚目，將在太空駐留長達3個月的航天員日常生活情況更是受到外界關注。最新消息指，3名航天員正在「裝修」佈置自己的「新家」。

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據官方新華社7月11日發布一則視頻並配文稱，「雖然住着『三室一衛』的天上『豪宅』，但航天員依然要靠自己的雙手創造美好生活。來看看他們是怎麼DIY『裝修』衛生區的！」

視頻顯示，神舟十二號3名航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波在「天和」核心艙內部置辦衛生區。

據悉，中國空間站本着「人性化」的設計理念擁有多個功能區，例如工作區、睡眠區、衛生區、就餐區、醫監醫保區和鍛鍊區等六個區域，日常生活會用到的微波爐、冰箱、飲水機、太空自行車等均配備到位。

據官方介紹，此次神舟十二號任務，給航天員們配備了120餘種航天食品，食譜按照航天員喜好定製，葷素搭配、營養均衡。航天員們不僅能吃到各種菜品，還能喝到各種茶、果汁和湯。

在太空中，航天員也能實現「睡覺自由」，能夠享受獨立的睡眠區，確保睡覺不受干擾。據了解，「天和」核心艙配備了三個獨立的卧室，以及一個衛生間，保證航天員日常的生活起居。

中國空間站航天員用餐畫面：

另外，神舟十二號航天員都配備有手機和平板電腦，使用手機航天員可以正常接打電話、網絡視頻，數據傳輸速率與地面幾乎沒有區別。除了和地面工作人員溝通工作，閒暇時間也可以和家人互相問好。

6月17日9時22分，搭載中國神舟十二號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭，在酒泉衛星發射中心點火發射；15時54分，神舟十二號載人飛船與天和核心艙完成自主快速交會對接；18時48分，航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波先後進入天和核心艙，標誌着中國人首次進入自己的空間站。