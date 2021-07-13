蘇州酒店倒塌致8死9失蹤 　一名住客退房一小時即出事：心有餘悸

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-13 10:41

昨日（12日）下午3時，江蘇蘇州吳江區松陵鎮四季開源酒店發生倒塌事故，多人受困。截至今日（13日）早上，事故已致8人遇難，5人受傷，仍有9人失蹤。

今日上午6時30分，有消息傳出指救援人員已救出14人，尚有4人失蹤。蘇州當局指，根據旅館入住登記信息，前期發現有18名被困人員，後經對各種新增信息進一步分析甄別，發現還有5名未登記信息人員被困，現場被困人員總數應為23名。截至今日上午7時，已救出被困人員14人，其中8人遇難，5名傷者生命體徵平穩，另有1人無傷已回家，目前還有9名失蹤者仍在搜救中。

事發後，省消防總隊調集總隊訓練與戰勤保障等7個支隊、6支重型地震救援隊、5支輕型搜救隊共654名指戰員和120台車輛趕赴現場趕赴現場救援。

《中國新聞周刊》報道指，位於倒塌酒店附近的商戶張先生表示，發生坍塌事故時他沒有聽到明顯的響動。隨後，他看到酒店的一到四層是直接「坐」下去的。

圖為四季開源酒店（倒塌前）。（攜程網）

張先生指，「酒店裡一半是住宿、一半是飯店，倒塌的是位於酒店輔房的飯店」。張先生稱，酒店是一棟四層樓建築，樓齡非常老，位置在一個小區裡，包括院牆和空地在內有近萬平方米的面積，生意一直很好。他表示，該酒店於2020年開業，邊營業邊裝修，事發時飯店一樓正在裝修。

《極目新聞》報道則指，曾在事發酒店住宿的陳先生（化姓）稱，他在酒店坍塌前一個小時左右退了房，此前他曾在該酒店住宿3晚，價格為120元人民幣一晚，回想起來仍然心有餘悸。他指他在住宿期間，一直聽到酒店的裝修聲響，酒店院子裡可以看到堆積的建材。