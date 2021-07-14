劉曉波逝世4周年　「曉波助瀾會」：中國人權狀況「繼續惡化」

7月13日是中國知名異見人士、諾貝爾和平獎得主劉曉波病逝4周年紀念日，其友人組成的「曉波助瀾會」稱，在全球都在猜測和預防下一個衝突熱點時，中國的自由民主事業更與世界的和平發展密切相關。



「曉波助瀾會」7月13日在Facebook專頁發表公開聲明，聲稱劉曉波離世後的4年間，中國人權狀況「繼續惡化」，「將一個又一個的『劉曉波』送進了牢房之中」 。

聲明對香港人權表達擔憂，對內地民主人權狀況表示不滿，並稱「中國的自由民主事業，不僅僅關係着中國人自身的福祉，「更與世界的和平發展密切相關」。

劉曉波畢業於吉林大學中文系本科，北京師範大學碩士、文藝學博士，曾擔任北京師範大學中文系講師、獨立中文筆會第二屆及第三屆會長、《民主中國》網刊主編，曾經參與六四事件，後被捕入獄。

劉曉波的一生曾經歷三次入獄。

據悉，1989年天安門廣場學生運動期間，他曾在軍方的坦克開進天安門廣場前，說服最後一批留守的青年學生抗議者撤離廣場。

北京方面譴責劉曉波是抗議活動背後的「黑手」，於1989年6月6日將其拘捕，同年9月劉被開除公職。1991年1月，劉曉波被判「反革命宣傳煽動罪」，但因說服學生撤離廣場被作為「重大立功表現」而免予刑事處分釋放。

20世紀90年代，他因政治主張再次被關。1996年曾因與另一中國異見人士王希哲聯合發表《對當前我國若干重大國是的意見》（又稱《雙十宣言》），質疑中國政府的合法性，於10月8日被北京市警方拘留，後以「擾亂社會秩序」被處勞動教養3年。

2008年，劉曉波因起草《零八憲章》，再次被捕。《零八憲章》是2008年的一份呼籲開展憲政改革和實行多黨民主制的宣言，數百名中國知識分子在上面簽名。

2009年底，劉被以「煽動顛覆國家政權罪」判處有期徒刑11年，在遼寧省錦州監獄服刑。2010年，劉曉波獲得挪威諾貝爾和平獎委員會頒發的諾貝爾和平獎。

2017年6月，劉曉波因確診肝癌晚期而獲准保外就醫，其後於瀋陽的中國醫科大學附屬第一醫院在與外界隔離的狀態下接受治療。7月13日17時35分，醫院宣佈劉曉波病情惡化並因多重器官衰竭，經搶救無效病逝。