安徽大專生舉報副院長性騷擾　指當局拒處理兼指「只能算追求」

安徽農業大學動物科技學院院黨委副書記、紀委書記、副院長高軍被學生實名舉報性騷擾，並貼出大量聊天記錄。



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7月13日，安徽農業大學動物科技學院2018級動物科學專業的學生張曉曉在微博發文實名舉報高軍對其進行性騷擾的犯罪行徑及檢舉其在生活作風、工作作風等方面投機取巧侵犯國家利益。

她指出，「向安徽省教育廳信訪處舉報，其說他們不負責，然後打電話叫來『王處長』。但王處長表示高軍不算性騷擾，頂多是暗示。並沒有對我進行肢體接觸，不能根據我的懷疑而調查他。我覺得這個說法是種謬論，不能因為犯罪還沒有達到性侵的地步就否定性騷擾；也不能因為事情沒有到最嚴重的地步，就說這種行為不重要；更不能因為事情沒有達到結果的嚴重，就沒有資格申請調查行為人。」

她進一步表示，「王處長從第一句話開始就一直幫高軍開脫，看也沒用看我提供的證據和舉報信。甚至還提及有個比我大點的女兒，如果她遭遇這種情況，他也不會讓女兒舉報他，只要自己做好，拒絕了，不上當就可以了。並且王處長說他沒有性騷擾我，這個只能算追求。王處長說，況且現在他的婚姻狀況還不清楚，如果是單身，那麼這隻能算正常的男性追求成年女性。並且勸到最後，他說你等到下學期，如果下學期他還來騷擾你，你再來找我，最後他叮囑我，不要告訴其他同學，沒有不透風的牆，對我的名聲不好的。」

張曉曉在微博中曝出了大量其與高軍的聊天記錄，以及她自己寫的舉報信內容。內容指，高軍風流成性，敗壞風氣；不尊重女性，和女性搞曖昧；高軍對其進行性騷擾，半夜索要其個人的「生活照」，進行言語上的性暗示等等。

目前，其微博內容已被刪除，據說目前該同學已被輔導員叫走，並且不允許有人陪同。

當事件在微博話題發酵後，安徽農業大學官方微博7月14日發布情況通告：2021年7月13日晚，安徽農業大學相關部門發現微博裏有實名舉報動物科技學院黨委副書記、紀委書記、副院長高軍涉嫌騷擾女學生等問題的材料。學校對此高度重視，已成立調查工作組，啟動調查。