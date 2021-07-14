鵬城身邊事｜陪伴深圳22年　老字號丹桂軒又關一店：品牌需往前走

深圳知名高端餐飲食府「丹桂軒」將在周四（15日）關閉羅湖新都酒店的門店，成為自新冠肺炎疫情以來丹桂軒第二間關閉的門店，令外界關注這個素有「深圳早茶NO.1」之稱、1995年就創立的老字號品牌是否已難以為繼。據《南方都市報》報道，丹桂軒就事件回應表示，新都門店的關閉一方面是由於租約到期，另一方面則是因為品牌升級。



早在去年，丹桂軒位於香蜜湖的標誌性門店香榭里店便關閉，當時坊間猜測是因為疫情加經營不善所致，如今再關新都店，令該老字號的前景再惹關注。不過丹桂軒掌門人張軒源接受《南方都市報》採訪時表示，兩間門店的關閉各有原因，但主要原因是品牌需要往前走，進一步提升。他強調品牌沒有做不下去，恰恰相反的是，他們對未來充滿信心。

張軒源續解釋，新都店已經營業22年，近期租約到期，團隊考慮到店內設施已與品牌發展不夠匹配等因素，遂忍痛放棄並冀望於羅湖另選新址，現時正在筍崗舊改片區接洽中。至於香榭里店關店的原因，則主要是租金問題，該店向來是丹桂軒門店中租金最高的，但去年2至4月疫情期間卻不能營業，因此為了整個集團，當時已在籌劃新品牌的丹桂軒主動選擇放棄香榭里店，而少了這部分租金壓力，也為丹桂軒迅速追回疫情期間的虧損打好基礎，「不能因為一家店而影響丹桂軒品牌的整體發展」。

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關店的決定同時亦勾起了不少民眾的集體回憶，例如1997年隨父母搬來深圳的程方琦憶述，他當初就讀的高中正正就在丹桂軒香榭里店附近，雖然門店設計漂亮又洋氣，東西亦好吃，但礙於價格，他們一家平常很少去，然而在他畢業時，其父卻堅持要在該店舉行謝師宴，「因為從內心深處感謝老師，必須要去有檔次的餐廳」。

實際上，近年深圳以至全國美食行業的發展都有很大變化，不乏在網絡營銷和標準化生產的加持下創立品牌並迅速發展的成功案例，同時更短的用餐時間，更少的用餐人數等都是新的餐飲消費趨勢，疫情更是直接影響了民眾的用餐習慣。因此，雖然老字號有長年積累的口碑，但在新的行業環境下也要面臨挑戰。

對此，張軒源透露，為迎合新的市場，丹桂軒將會推出更加高端的商務餐廳系列，目前已有4間店在籌備中，部分有望年底開業。針對年輕人方面，公司也開發單獨品牌，進入商超，這樣年輕人一方面可以品嚐到丹桂軒的經典菜式，另一方面又能用其習慣的方式，例如更適合拍照的環境、便利的手機點菜系統以及充電服務等去體驗美食。