中國軍事｜99A坦克配備125毫米主炮　「陸戰之王」曾赴中印前線

99A型坦克是當前中國解放軍最新型主戰坦克，被解放軍稱為「陸戰之王」。中國國防官媒最新一期節目中，國防美女記者莊曉瑩詳細介紹99A型坦克性能，並公布內部畫面。



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官方央視國防軍事頻道7月15日公布解放軍99A型坦克性能及作戰畫面，該型坦克是當前解放軍最新型主戰坦克，也是中國首款「訊息化坦克」，具備火力猛、機動力好、防護性強、訊息化程度高等特點。

資料顯示，99A型坦克戰鬥全重達55噸，裝備50倍徑125毫米滑膛炮，單車備彈41發；該坦克裝備1,200馬力發動機，最大時速達75千米，最大作戰範圍800千米。該坦克安裝獨有的激光壓制觀瞄系統。

據99A式主戰坦克總設計師毛明披露，該坦克的綜合作戰能力已處於世界領先水平。據介紹，其配備的125毫米主炮威力強大、精度高，兼容多個彈種，可毀傷具有不同特性的目標。

99A式坦克部署中印邊境一線（點擊大圖瀏覽）：

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在被動防護方面，99A在車體周圍加裝先進的複合裝甲，頂部也披上新型複合裝甲，能全方位抵擋來自敵方坦克、反坦克導彈以及武裝直升機的火力打擊。在主動防護方面，這型坦克擁有世界上獨一無二的主動激光自衛武器系統及激光告警裝置，能在壓制敵方坦克觀瞄儀器的同時提供來襲武器的預警訊息，提醒車內乘員採取反制措施。

在2015年國慶閲兵上，22輛99A坦克作為地面方隊首發陣容首次亮相，引發外界關注，該型坦克也被稱為解放軍「陸戰之王」。在2020年的中印邊境衝突中，99A坦克曾進駐高原，部署一線。

99A主戰坦克的戰場優勢也得到外界的認可。美國《國家利益》將99A坦克列為中國最致命的五種新裝備之首。德國《焦點》雜誌此前評選出的世界最強十大坦克排名中，99A坦克位列在德國「豹2」以及美國M1A2坦克之後，名列第三，超越同樣著名的俄羅斯T-90和英國「挑戰者2」。