江西化工企業疑泄漏有毒氣體　村民倒地送院　農作物20分鐘枯乾

上周五（16日），江西贛州市會昌縣有化工廠泄漏不明氣體，大批村民吸入後不適，有人當場倒地後送院。有村民透露，不明氣體導致400多畝農作物在20分鐘內枯萎發黃，至少50人不適求醫。



《封面新聞》報道，會昌縣周田鎮半崗村數十名村民，吸入不明氣體後出現頭暈、噁心等不適症狀。鎮政府值班人員已證實當日有刺激性氣體泄漏事件發生，目前正統計農作物損失情況，已安排感到身體不適的村民入院檢查；截至上周六（17日）晚，沒有接報有村民身體受傷。

會昌縣人民醫院工作人員表示，上周六至周日（18日），醫院接收一批吸入有毒刺激性氣體的病人，具體病情有待接診醫生進一步檢查判斷，暫不方便透露，其中大部分村民已經出院。

有人二氧化硫中毒，農作物枯乾

在醫院陪護親友的半崗村村民李一平（化名）表示，周日下午仍有9位村民在醫院接受檢查、治療，其中有3、4位的症狀比較嚴重，當中最嚴重的是嘴巴、喉嚨處出現潰瘍。在完成常規檢查後，有不適症狀但檢查指標正常的村民已被院方要求出院回家觀察。據住院村民的病曆卡顯示，患者主要被診斷為二氧化硫中毒及刺激性氣體中毒。

村民張周憶述，上周五上午8時許突然聞到臭味，後來愈來愈臭，才與其他人走出西瓜棚。受不明氣體影響，農作物不到20分鐘就全部枯乾，正在農田工作的幾位婦人走避不及暈倒在地，幾位較健壯的青年立即跑過去救起她們。

張周立即致電做客運司機的村民，要對方開車將無力、頭暈的村民送入醫院，後來他也感到頭暈、噁心要到醫院檢查並留院觀察。村民張根表示，村內有50多人感到不適去醫院檢查，有十多人比較嚴重，頭暈並反覆嘔吐。

他們表示，村內400多畝的農作物都有不同程度枯萎，就連農田旁邊樹上的樹葉都落下，「現在村裏種的菜別說賣，自己都不敢吃了，有村民吃了部分枯萎的菜之後還肚子疼去了醫院。村裏種的這些菜，現在送人也沒人敢要了」。

化工基地距半崗村僅600米，曾發生小型爆炸

泄漏不明氣體的化工廠位於上崗村南邊的九二氟鹽化工產業基地，距離半崗村不足600米，與上崗村的農田最近僅200米。鎮政府工作人員稱，基地某一間企業在試生產過程中可能有氣體排出，導致位於企業北邊下風口的上崗村受影響。

工作人員續稱，基地地處筠門嶺鎮，不屬於周田鎮管轄，因此鎮政府只能讓村民去檢查身體有何不適，鎮內先行解決檢查和治療費用。同時，半崗村和化工基地間設置了隔離帶，不讓村民來往兩邊。鎮政府正統計農作物的受損情況，其後會與涉事企業要求賠償，但因為行政管轄的問題，對於化工基地和涉事企業的具體調查，只能由縣政府負責。

有多名村民透露，在不明氣體泄漏事件前後一周內，曾見到工業園內發生兩宗小型爆炸事故，有化工設施在爆炸後冒出黑煙，「平常經常有異味從工業園傳來，我們有擔心但沒有辦法，沒想到這次把人都暈倒了」。

7月16日前後，九二工業基地內曾發生爆炸，有化工設施冒出黑煙。（封面新聞）

疑似泄漏化工企業停產

報道指，疑似試生產過程中泄漏刺激性氣體的企業，在去年10月12日以底價競得九二工業基地中2.6萬平米的工業用地，隨後開始建廠。該企業的經營範圍為化工產品生產、研發、銷售（不含危險化學品）。目前該企業已停工。

主管疑似氣體泄漏企業的九二工業基地建設辦公室工作人員何先生，證實上周五確有刺激氣體導致村民不適，但具體情況不便透露，有待官方通報，目前工業園的氣體安全檢測正常。據了解，涉事工廠基地及鎮政府未有要求半崗村村民撤離，事發後村內的刺鼻異味散去，再無異味傳出。

會昌縣人民政府官網資料顯示，九二工業基地和江西（會昌）氟鹽化工基地為同一工業園，2011年6月被江西省工信委批准為「江西省氟鹽化工產業基地」，是目前江西省唯一的省級氟鹽化工產業基地，氟鹽化工產業集群列入江西省重點產業集群之一，現有24間企業入駐，從業人員超過3000人。