鄭州暴雨｜京廣路隧道尋4遇難者遺體　逃生者憶述何靠一根管救命

河南暴雨成災，其中鄭州的京廣北路隧道是今次暴雨中受災最嚴重的的地方之一，隧道內積水一度達到13米深，大量車輛、人員因此被困。至周六（24日），當局公布已發現4具遇難者遺體。對於事件，有成功逃生者近日驚魂未定地講述生死時刻，據指當時沒到幾分鐘，水位便已迅速上漲，他須靠抓住一根管道救命，其也應是從隧道逃生的最後一人。



鄭州市城市管理局相關負責人周六表示，經排查，京廣北路隧道中發現4名遇難者，逾200輛車，目前該隧道仍在抽水，經摸排未發現其他遇難者。他又指，京廣南路隧道和京廣中路隧道有路段隧頂是非封閉橋，可從這向外抽水，故抽排速度較快，相反京廣北路隧道最長、情況最複雜，堆積車輛最多，救援難度也最大，預計當日晚上才有望完成清理。

雖然事件已過去數日，不過逃生者吳強仍渾身發痛，回憶起來時猶有餘悸。他憶述，事發當日他與連襟（姊妹丈夫之互稱或合稱）以及司機準備外出去辦事，途經京廣路隧道深處時遇到堵車，一直停滯不前。等了許久後，吳強決定下車抽煙放鬆一下，沒想到只是一根煙的功夫，水就漫到了腳踝處。

在鄭州生活廿載，他憑經驗認為下雨也肯定不會把車徹底淹了，可是始料未及的是，水位經短短數分鐘就迅速上漲，車漸漸漂浮起來，快速的倒灌令車頭大燈短路亮起，車尾箱自動打開等，打不開車門的三人只好從天窗爬出來，而當時其他車主都紛紛想辦法逃生，現場十分混亂。

由於司機不會游泳只能留在車頂，吳強遂和連襟跳下水，抱着不能放棄司機的念頭在一片漆黑的深水中摸索逃生辦法，最終找到了頂部的一根管子，三人於是扯着管子奮力爬向出口，待他們攀到東側的橋架後，腳下的車已沉入深水不見，而三人逃出生天驚險一幕也剛好被圍觀的市民拍下。

吳強更表示，自己應該是最後一位倖存者，因為他們出來的時候，並沒有聽到身後有呼救聲。而大難不死後，他表示自己人生觀有改變，現在他認為最好的事情就是能平平安安地活着。

另一方面，家在鄭州的天津大學生小迪亦是其中一名倖存者，當日下午，他開車駛往京廣北路隧道，一開始水位並不高，可是進去一會就被淹，車子熄火且連人帶車泡在了積水內。

他立即棄車逃生，彼時水位已到他的腹部，幸好隧道內素不相識的人能互助，在急流中搭把手相互拉着前行，最終爬進隧道外路段的灌木叢，再順着其成功離開，走進一間酒店休息。對於逃生，小迪表示他除慶幸外，更有無奈和難受，而從酒店回家後，他決定瞞着父母報名參與鄭州互助救援小隊，成為一名救災志願者。