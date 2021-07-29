新冠肺炎｜Delta病毒蔓延遼寧廣東四川　南京官員被批失職肇禍

由南京祿口機場低級錯誤引發的新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延勢頭不減，湖南常德出現最新病例。輿論憂今次疫情或衝擊旅遊市場，民眾則要求嚴懲南京官員。



7月28日，國家衛健委指，27日全境新增確診病例86例，其中本土55例。南京通報，本土新增47例及1例無症狀感染者。至此，南京已出現155名感染者，其中江寧區132例。病例基因測序結果為「德爾塔」變異毒株。

南京官員的所作所為令網民非常不滿（點擊大圖瀏覽）：

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南京疫情已外溢多個省份，其中包括遼寧瀋陽和大連、安徽蕪湖和馬鞍山、廣東中山和珠海、四川成都綿陽和瀘州、湖南常德等。27日，成都通報發現3例確診病例，同日常德通報發現1例無症狀感染者，系成都密接者。

28日，湖南張家界通報，26日、27日遼寧大連診斷的4名病例在時間、空間上有交集，皆指向張家界22日晚魅力湘西劇場，因此當晚第一場（18時至19時）魅力湘西所有觀眾屬於高風險人群。這意味着疫情可能隨遊客的行程而擴散。有聲音指，這對今夏旅遊市場恐會造成嚴重衝擊。

南京疫情外溢已在民間造成一定恐慌，對於「罪魁禍首」祿口機場的被撤職高官東部機場集團黨委書記、董事長馮軍，網民要求以「瀆職罪或玩忽職守罪嚴懲」。

值得注意的是，就在7月5日，馮軍露面與南京市委書記韓立明在祿口機場「專題調研涉外疫情防控工作」。從結果看，這種調研被認為是「走過場的形式主義」。

基於此，一些偏激的聲音指，現在的南京高官們人浮於事，還是希望季建業、楊衛澤來工作吧，雖然他們因為貪腐而落馬，但好歹也做實事。季建業係南京原市長，後獲刑15年；楊衛澤系南京原市委書記，後獲刑12年6個月。

南京民眾抱怨防疫工作存漏洞（點擊大圖瀏覽）：

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對於南京高官，一些民眾已經表達不滿，在當地衛健委的新聞發布會上，不少人留言要求南京市衛健委副主任楊大鎖「下台」。另有聲音認為，等疫情受控後，負責防疫抗疫的高官仕途恐不保，「必須有人對此負責」。據報道，江蘇省長吳政隆稍早前已赴南京監督，要求全面提升管控措施。

此外，對於本地的疫情防控，有南京民眾在網絡抱怨相關工作非常馬虎，很可能導致交叉感染。不少網民呼籲，前有武漢前車之鑑，希望南京好好防疫，別等到失控局面。