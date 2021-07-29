東京奧運｜中日水球賽途中疑遭猛壓　國手：在我身上游得開心嗎

日本選手壓在中國選手身上游一事引爆輿論，對此，中國選手獲勝後發文稱，「你在我身上游得開心嗎？」



綜合媒體7月29日消息，在7月28日的東京奧運會女子水球小組賽，中國女子水球與日本女子水球的競爭比賽中，中國隊以16:11擊敗東道主，收穫首場勝利。然而，這場勝利在比賽期間也出現了一些小「插曲」。

+ 1

在內地社交平台微博上流傳的視頻及圖片顯示，比賽期間，一名日本運動員疑似將其整個身體壓在中國運動員身上游。該場比賽的解說員解說到此處時也表示：「這個日本選手，她整個軀幹直接壓在中國運動員身上，往前推進遊，按理說這是犯規的。」

現場視頻顯示，當時中國運動員一度舉起雙手，向裁判示意對方運動員犯規，不過裁判並未做出反應。

賽後，微博名為「伴久叔」的中國水球運動員陳笑發文回懟日本隊員違背體育道德的行為。她表示，「勝利是屬於我們的，幹得漂亮姐妹們！小日子過得不錯的日本選手，你在我身上游得開心嗎？」

此事也在社交媒體上引發關注，「日本選手壓在中國選手身上游」這一話題迅速登上微博熱搜第一名。

網友紛紛怒斥日本選手犯規行為。「奧運精神怕是要因日本改變了。還有那些視障裁判真就無語，但凡有對體育對奧運對運動員的尊重就不會做出那些事吧？」「拿金牌有啥用，現在全世界都知道日本只能靠作弊贏，全都是笑話」「看了幾天比賽，小日本的奧林匹克精神是看不見的！倒是把我這抗日的精神喚醒！」「壓在我們選手身上游都可以？忍不住爆粗了！NND!裁判瞎觀眾可不瞎！你們這還叫比賽嗎？沒能力說一聲！ 」

據悉，本場比賽擊敗日本隊後，中國女子水球隊的姑娘們將在8月1日迎戰小組賽的最後一位對手匈牙利隊。