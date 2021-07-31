鄭州暴雨．圖輯｜商舖一折低價售「水貨」自救　吸引市民圍觀選購

撰文：孫聖然
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河南鄭州遭遇「千年一遇」的罕見暴雨襲擊，「二七商圈」的多間倉庫嚴重水浸，大量未賣出的服裝、箱包、鞋被積水浸泡。而為了盡量挽回經濟損失，商戶們紛紛將這批「水貨」平價售賣，反而吸引了大量客戶光顧。
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