吳亦凡被刑拘｜都美竹拋二字回應事件　有人假扮家姐發聲蹭熱度

內地男星吳亦凡涉嫌強姦罪被刑事拘留以後，爆料人都美竹首度回應事件。《網易娛樂》轉發一張截圖顯示，都美竹在微信對話中，僅用兩字「嗯嗯」及三個流淚的表情，來回應警察通報的消息。

另外，一名自稱是都美竹姐姐的微博用戶「@李恩LIEN_」，在微博寫下「努力沒白費」等語，但都美竹隨後出面澄清，指李恩只是普通朋友，又指已多次要求李恩刪除不實微博，對方卻未聽從。



在吳亦凡被刑拘後，自稱是都美竹姐姐的「@李恩LIEN_」在其微博表示：「只有經歷過地獄般的折磨 才有征服天堂的力量 我們的努力沒有白費 我們受到的一切不公都將化為動力 感謝🙏」。這篇微博隨即受到網民和傳媒關注，「都美竹姐姐回應」話題更等上熱搜。但隨後，李恩的上述微博被刪除，其微博帳號也被禁言。

都美竹透過網易娛樂澄清指，李恩不是姐姐，二人只是認識，是普通朋友，沒有任何的血緣關係，並且都美竹曾要求李恩刪除相關微博，但是對方並未照做，甚至還接受傳媒採訪。報道又指如今李恩已刪除了都美竹與吳亦凡事件的相關微博。

而據網易娛樂此前報道，2021年7月20日，疑似都美竹姐姐的李恩發長文斥責吳亦凡轉移視線，指吳亦凡給都美竹「買高位熱搜並造謠」，又聲稱「如果繼續造謠我會採取法律措施」。同時，她在評論區回覆網民，稱今天凌晨和都美竹打過電話，「她現在安全」。

李恩（圖）被篤爆是假扮都美竹的姐姐。（微博@李恩LIEN_）

有內地網民表示，按照如今都美竹的回應，這個李恩顯然並不是血緣上的姐姐，只是普通朋友式的蹭熱度的「姐姐」，李恩此前屢次發聲背後的目的也並不單純，起初她爆料一些關於都美竹的一些事情，但是卻被人質疑真實性，她接受傳媒采訪也是支支吾吾、模棱兩可，後來更說自己聯繫不到都美竹，所以很早就被大眾質疑了。

官媒陸續發聲 中國婦女報：必究必懲

吳亦凡被刑拘，內地官方傳媒也陸續作出回應。繼人民日報、中國長安網等官媒發聲後，中央政法委機關報《法治日報》也指出，「吳亦凡事件」早已不再是沾染著桃色氣息的娛樂八卦，而是實實在在的涉法事件，也表明「法律面前人人平等，正義面前沒有『頂流』」，強調吳亦凡被刑拘再一次證明「法律不會因炒作而歪曲，也不會因流量而姑息，法不縱惡」。

全國婦聯機關報《中國婦女報》則說：「法治社會不容藏污納垢，沒有哪個圈是法外之地！光環再耀眼，名氣再大，均無特權。在中國的土地上，任何人都不能凌駕於法律之上！如涉嫌違法犯罪，必究！必懲！」