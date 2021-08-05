李顯龍指「東升西降」是錯的　環時：未到臨界點但緩慢趨勢擺明著

新加坡總理李顯龍日前在阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）再度對中美關係、台灣問題發聲。大陸《環球時報》認為，中國清楚與美國的科技軍事力量差距尚大，但建構西太平洋對美優勢是大國應有權利。同時也強調，台灣問題不可能長期拖下去，台灣當局若不主動降温台海現狀，就要準備迎接風暴。



李顯龍認為，中國不會單方面，在沒有受到任何挑戰的情況下，使用武力改變台海現狀，因為「風險太大」，尤其是當台灣三分之二的人口認同台灣而不是大陸的時候。(Getty)

李顯龍日前在阿斯彭安全論壇上告誡中國人「東升西降」的看法是錯的，他同時也告訴美國人，「中國不是蘇聯，是不會消失的」。他還說，中美衝突對世界來說是個災難。「現實是，（中美）任何一方都無法打倒對方。我認為這可能是雙方的誤解。」

對此，大陸《環球時報》發表社評指出，李顯龍這番話代表東盟相當數量國家和公眾對中美激烈博弈態勢的看法。那些國家大多歡迎或不反對美國在本地區保持存在併發揮影響力，起到「平衡中國」的作用，但他們又擔心中美嚴重衝突。他們都不願意在中美之間被迫選邊站。

社評稱，中美力量對比在發生變化是事實，在本地區的影響力有變化同樣是事實。「東升西降」做為一個緩慢的趨勢是明擺着的，儘管它尚沒有到達一個可以根本扭轉地緣政治形勢的臨界點。「幾乎沒有中國人認為自己的國家有能力並且應該與美國開展全球性戰略對抗，但是我們在西太平洋地區捍衛自己核心利益的能力和信心正在全面建立起來，這是中國人真實的自我認知」。

社評表示，東盟國家大多認為美國仍比中國強大，這也符合當下的事實。但他們對中美力量對比的評估、對兩國的態度都在悄然發生變化。在奧巴馬政府搞亞太再平衡時期，多數東盟國家比現在明顯更偏向美國一些，現在他們朝着「中立」擺動了一點。「新加坡就是個典型，相比當時，新加坡現在對中美使用的外交語言多了一些平衡與圓滑，這應當被看成是積極的動向」。

社評稱，中國的努力方向是要促使東南亞國家最終實現在中美之間真正意義上的中立。「我們清楚兩國之間的科技和軍事力量差距都還相當大，我們沒有與美國開展你死我活戰略對撞並搞垮美國的野心」。

社評強調，「但中國一定會盡全力構建在西太平地區的對美優勢，包括軍事上的。這種優勢將確保美國不能在中國近海對我們發起侵略性的挑戰，也將確保區域內的國家不能支持美國對中國的遏制，嚴重損害中國國家利益。這並非一個過分的目標，這是中國作為大國應有的尊嚴和權利」。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin；左）此前訪問東南亞時強調，不會要求亞太國家「選邊站」。但同時又表示他們希望提供「選項」，實際上還是要拉東盟「抗中」。圖為7月27日，奧斯汀與新加坡總理李顯龍（右）會晤。（Facebook@Lee Hsien Loong）

至於李顯龍認為，在沒有受到任何挑戰的情況下，北京不會單方面使用武力改變台海現狀，因為「風險太大」。但台灣海峽確實發生「誤判和錯判」的危險。

社評也強調，台灣問題不可能長期這樣拖下去，除了統一是中國復興的應有題中之義，還因為這個問題是以嚴重損害中國國家利益、消耗中國外交資源的方式持續存在的。「台灣當局如果不主動降低台海現狀對中華民族利益的損害，他們就要準備迎接風暴。那一天什麼時候到來，只是時間問題」。