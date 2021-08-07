官方發布嫦娥四號最新科學數據　全景相機攝得400張相有黑白彩色

「天問一號」火星探測任務持續推進，官方公布「祝融號」火星車行駛里程已突破808米。

與此同時，在月背上的「嫦娥四號」探測器也有最新進展。



綜合8月7日消息，月球探測工程地面應用系統近日在其網站上發布嫦娥四號新一批科學數據，其中巡視器的全景相機部分更有400張左右的照片。據介紹，該批照片絕大多數拍攝於2020年7月16日至8月23日之間，且用的全色模式進行拍攝，所以處理出來後是黑白照片，但是也有兩張攝於2021年2月7日的彩色照片。

另國家航天局最新消息，截至8月6日，祝融號火星車已在火星表面工作82個火星日，累計行駛里程達到808米，目前正在穿越複雜地帶。

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值得注意的是，祝融號到達火星才是第82個火星日，但其行駛距離卻要比早在2019年就到達月球的玉兔二號月球車走得更遠。中國首次火星探測任務地面應用系統總設計師劉建軍就解釋，因為月球表面的極端天氣，在月夜的時候，玉兔二號必須休眠。白天太陽直射的温度也很高，也會影響月球車的行駛，所以白天也有一半的時間是要以最低功耗睡午覺。但在火星上，晝夜的變化跟地球差不多，一天有24小時40分鐘左右，所以它每天都可以工作。

另外就是距離，火星到地球的距離是月球的1000倍，相比「玉兔二號」，火星車在訊息的交互上存在很高的延時。