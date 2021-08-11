新冠肺炎｜變種病毒Lambda傳播力更強　或成下階段全球流行毒株

繼德爾塔（Delta）變種病毒後，全球多個國家和地區相繼發現拉姆達（Lambda）變種病毒，世界衛生組織更將其列為「要留意的變種病毒」（Variants of Interest, VOI）。到底拉姆達的傳播會否比德爾塔更強？新冠疫苗又能否對其產生保護作用呢？



去年12月，科學家首次在秘魯發現新冠變種病毒株拉姆達（Lambda），並列為「要留意的變種病毒」。（WHO）

去年12月，科學家首次在秘魯發現新冠變種病毒株C.37，世衛將其命名為拉姆達。目前，拉姆達已經擴散至30多個國家，主要傳播地為南美洲的巴西、哥倫比亞、厄瓜多爾、墨西哥、阿根廷、秘魯和智利。此外，美國、日本、加拿大、德國、西班牙、英國等國，均已報告發現拉姆達毒株的感染病例。

事實上，拉姆達和德爾塔都是新冠變種病毒，可算是一個家族內的不同分支。有專家分析認為，拉姆達有可能取代德爾塔，成為下一階段全球流行的優勢毒株。

7月28日，日本東京大學的研究人員在生物學預印本網站BioRxiv上發表一項新研究，指出拉姆達變異株的刺突蛋白具有高度傳染性，而高傳染性的原因是拉姆達變異株出現的T761和L452Q兩個突變，且有可能逃避中和抗體、降低疫苗保護力。雖然研究未經過同行評審，但可以確定拉姆達感染細胞的活躍程度不亞於德爾塔。

據介紹，拉姆達的感染症狀與現時的新冠肺炎常見症狀相同，患者會有咳嗽，發燒，失去味覺、嗅覺，身體疼痛和氣促等。美國傳媒CNN報道，美國密歇根大學傳染病學專家馬拉尼（Preeti Malani）表示，目前難以確定拉姆達的傳染性有多大，但有研究表明，現時的新冠疫苗仍然具有保護作用，只要能控制新冠疫情的擴散，相信就可以控制拉姆達的傳播。

目前，拉姆達尚未對全球造成嚴重影響，短期內關注重點仍然是德爾塔。惟馬拉尼指出，疫情一日未受控，未來仍然會出現更多的新冠變種病毒，唯一控制疫情及變種病毒的方法是讓更多人接種疫苗。