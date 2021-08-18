天問一號｜祝融號火星車完成巡視探測　運行近百天獲約10GB數據

官方傳媒發布消息，指祝融號火星車已圓滿完成既定巡視探測任務，當前其狀態良好、步履穩健、能源充足，後續將繼續向烏托邦平原南部的古海陸交界地帶行駛，實施拓展任務。

報道並介紹，截至8月15日，祝融號火星車在火星表面運行90個火星日（約92個地球日），累計行駛889米，所有科學載荷開機探測，共獲取約10GB原始數據。



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報道指，在巡視探測期間，祝融號火星車按照「七日一周期，一日一規劃，每日有探測」的高效探測模式運行。導航地形相機獲取沿途地形地貌數據，支持火星車路徑規劃和探測目標選擇，並用於開展形貌特徵與地質構造研究；次表層探測雷達獲取地表以下分層結構數據，用於淺表層結構分析，探尋可能存在的地下水冰；氣像測量儀獲取氣溫、氣壓、風速、風向等氣像數據，用於開展大氣物理特徵的研究；表面磁場探測儀獲取局部磁場數據，與環繞器磁強計配合，探索火星磁場演變過程；表面成分探測儀、多光譜相機獲取特定岩石、土壤等典型目標的光譜數據，用於元素和礦物組成等分析研究。

火星車導航地形相機、表面成分探測儀、次表層探測雷達、氣象測量儀，環繞器高分辨率相機、次表層探測雷達（甚低頻模式）、離子與中性粒子分析儀等7台科學載荷獲取的數據已經完成相關處理和質量驗証工作，並形成標準的數據產品。中國月球與深空探測網日前已面向國內科學研究團隊開放數據申請，後續將以月為周期組批發布科學數據。

至於環繞器，其目前運行在中繼通訊軌道，主要為火星車進行中繼通訊。2021年9月中旬至10月下旬，火星、地球將運行至太陽的兩側，且三者近乎處於一條直線，出現日凌現象。由於受太陽電磁輻射干擾的影響，器地通訊將中斷約50天，環繞器和火星車將轉入安全模式，停止探測工作。日凌結束後，環繞器將擇機進入遙感使命軌道，開展火星全球遙感探測，獲取火星形貌與地質結構、表面物質成分與土壤類型分布、大氣電離層、火星空間環境等科學數據，同時兼顧火星車拓展任務階段的中繼通信。