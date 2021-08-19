全國人大常委會審議《個人信息保護法草案》　依法約束APP營運商

據新華網報道，全國人大常委會分組審議個人信息保護法草案三審稿，就加大力度約束App運營商過度收集個人信息、完善個人信息處理規則、加強未成年人個人信息保護等方面達成共識，贊成本次會議表決通過。



加大力度約束應用程式過度收集個人信息

分組審議中，應用程式過度收集個人信息問題是一大焦點。草案三審稿規定，個人信息處理者不得以個人不同意處理其個人信息或者撤回其對個人信息處理的同意為由，拒絕提供產品或者服務；處理個人信息屬於提供產品或者服務所必須的除外。

有委員表示，最主要是要對運營商、信息處理者進行嚴格、科學的約束與規範。建議對此進一步補充和完善相關法律，不能留下過多自由發揮的餘地。也有委員建議增加約束條款：任何應用軟體，即使用戶授權同意對手機存儲器進行數據操作，也不得違規讀取、復制、修改、傳播、刪除手機存儲器中社交軟體內的任何個人信息。

穩妥處理敏感個人信息

草案三審稿明確敏感個人信息包括生物識別、宗教信仰、特定身份、醫療健康、金融賬戶、行蹤軌迹等信息，以及不滿十四周歲未成年人的個人信息。有委員建議將徵信信息在內的信用評價信息、納入敏感個人信息的範疇。

針對人臉識別技術等，草案三審稿規定，在公共場所安裝圖像採集、個人身份識別設備，應當為維護公共安全所必須，遵守國家有關規定，並設置顯著的提示標識。