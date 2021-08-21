教育雙減｜質疑打夏令營旗號補課後遭暴力　內蒙初中生親領警查抄

內地出台教育「雙減」政策嚴打校外培訓，然而內蒙古呼和浩特玉泉區原培訓機構「嚴師學堂」卻被指掛羊頭賣狗肉，打着夏令營旗號實施補課，近日一名初中生表達疑惑後更被幾名高年級學生暴力對待。最終，他成功逃出舉報，並親領警員到場查處。



該學生今年升讀初二，由於市區原本的補習班皆已被查處，其母遂帶他到前身是嚴師學堂的地方補習語數、政治及生物等科。然而該處學生對外皆宣稱這是為期2天、收費100元人民幣的夏令營，主要在操場玩耍，即使現場出現試卷，也宣稱只是放假前學校留的小作文，對於具體事宣僅指「不清楚，都忘了」。

上述初二生表示，當他表達了該處是補課基地而非夏令營的疑惑後，數名高年級學生竟對他使用暴力，包括用腳踹他等，更將他關在屋內。最後該學生需要奮力拍門逃出，最終向警方舉報了補習班和訴諸暴力的學生。

據了解，嚴師學堂多次被關停取締後仍違規開展培訓行為，玉泉區市場監督管理局扣留其營業執照，要求其拆除所有相關廣告牌並立即停止辦學。該機構已於本月8日被徹底關停取締，玉泉區公安分局則對其法人提出要求，如再次開班將依法追究其法律責任。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發了《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，文件顯示，學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。

上月23日，呼和浩特市教育局已明確指將從五方面專項整治校外培訓機構，一是開展校外培訓機構借學校名義招生、佔用學校辦學資源、辦班收費專項整治；二是開展違法違規舉辦校外培訓機構專項整治，今年暑假面向義務教育階段學科類培訓機構，一律停止培訓活動並集中開展年檢；三是開展中小學校及在職教師組織或參與培訓行為專項整治；四是開展校外培訓機構超前、超綱培訓、學前「小學化」專項整治；五是開展侵害消費者權益行為專項整治。