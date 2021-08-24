解放軍在三大海域實彈射擊訓練　適逢美日印澳在關島軍事演習

中國海事部門發布多條航行警告，禁航訊息顯示解放軍將在南海、黃海和渤海三大海域進行實彈射擊。



綜合媒體8月24日消息，廣東海事局、山東海事局、遼寧海事局在23日分別發布航行警告訊息，引發關注。禁航訊息顯示，8月24日起，解放軍將在多處區域進行實彈射擊訓練，禁止船舶駛入。 ​

其中，廣東海事局發布將在南海南澳附近海域實彈射擊演習的航行警告，8月25日9時至18時將在南海海域四點連線水域範圍內進行實彈射擊，禁止駛入。遼寧丹東海事局發布航行警告稱，黃海北部大鹿島自8月24日0時至26日24時，將在公布的四點連線範圍內進行實彈射擊，禁止駛入。

山東煙台海事局航發布航行警告稱，將於8月24日至26日每天5時30分至13時30分在渤海海峽長島海域進行實彈射擊訓練，禁止駛入。

值得注意的是，被指針對中國的四方安全對話（Quad）成員美日印澳四國海軍將在關島海域展開為期4天的聯合軍事演習。

四方安全對話成員美日印澳預計將於8月26日在關島海域開始舉行聯合軍事演習，將持續4天。

印度海軍發言人告訴《印度教徒報》，從26日開始，為期4天的關島海域聯合演習將包括「複雜的水面、水下和空中行動，包括實彈射擊演習、反水面、防空和反潛演習，以及聯合演習和戰術演習」。