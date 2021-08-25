「共同富裕」政策方針掀辯論　內地學者：過度強調分配恐適得其反

內地政府於6月10日確定浙江為建設共同富裕示範區，浙江7月19日推出五年規劃，中共總書記習近平8月17日在中財委會議上提出實現辦法，包括構建三次分配協調的基礎制度，調節過高收入，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。



「為大多數人利益奮鬥」被認為是中共的「初心」。（新華社）

三次分配是指，初次分配按市場按效率原則進行分配，再次分配依據公平原則通過稅收等再分配，第三次分配則通過個人、企業自願捐贈的再分配。

儘管官媒《環球時報》極力否認，但無法阻止輿論場中充斥「均貧富、殺富濟貧」論調的流傳。相較之下，據澎湃新聞網報道，內地財政學者劉尚希給出更為謹慎和理性的警示性看法。

劉尚希認為首先應根本改善人的能力，若過度強調再分配，短期內或許可以緩解當前的問題，但長期來看仍會加劇貧富差距。只有人的能力普遍提升，就能消除群體性能力鴻溝，社會自然能達到公平效率。

若稅收調節成為實現共同富裕主要手段，劉尚希說很可能導致負擔加重，發展動力變弱。從數據上看，雖然短時間內差距縮小，但仍治標不治本。

資源過度集中，導致現實中國民眾和地區貧富差距不斷被拉大。（視覺中國）

據中央社報道，台灣國立政治大學學者王信賢談到第三次分配時指，這一般由私人企業和非政府組織（NGO）實施，但中共接連壓制它們，讓這些角色失去了靈活性。

王信賢說，大陸《慈善法》規定不得從事、資助危害國家安全和社會公共利益的活動，但這種解釋權掌握在中共手中，導致企業或NGO在從事公益時「綁手綁腳」。而大陸「境外非政府組織境內活動管理辦法」又擠走境外NGO，剩下多是官辦非政府組織，讓它們執行仍屬官僚思維導向，令第三次分配跟「再次分配意思一樣」。

台灣學者王孟源在網絡稱，貧富不均系全球三大問題之首，中共提出共同富裕，值得全球良心人稱讚和支持。但市場經濟使資本積累，靠政治手段逆水行舟，先天就極為困難。

他認為，中共實施共同富裕面臨兩大難題：一是中國私人資本和國際資本聯合倒逼中共，且中國加速實施金融「接軌國際」，有巨大風險；二是壓制資本會影響中國財團在國際上的競爭力，畢竟中國科研環境不如西方。