周江勇落馬｜內媒揭家族式腐敗　妻任職銀行舉報「像雪花片一樣」

杭州市委書記周江勇突然落馬一事持續震盪浙江官場。有關周江勇家族內幕被進一步披露出來。同時，北京學者指周案背後存在的政商勾結問題或滋生出更大的危害。



綜合媒體8月26日報道，周江勇被查後， 《中國經濟周刊》爆出更多其家族的訊息，首先是周文勇是與周江勇家族關係密切的親友，與後者弟弟周江勇是生意合作伙伴。

周江勇及其家族被指與商人關係甚密。（微博@奶霸知道）

周文勇共參股、控股13家企業，涉獵機電、能源、石油化工、汽車銷售、投資、擔保、管理諮詢等領域，主要集中在寧波鄞州區和海曙區。其商業版圖追隨周江勇的仕途足跡。

7月15日，寧波海曙官網稱，周文勇因涉嫌走私廢物罪被刑事拘留。報道指，在周文勇被抓前，周健勇已在山東被控制。

周健勇係上海高校的副教授，亦是寧波4家企業股東，涉及石油化工、地鐵支付、大數據等，他初創的優城聯合獲得過螞蟻集團投資（佔股14.28%）。

除弟弟周健勇及密友周文勇外，報道還披露周江勇妻子的訊息：她是寧波一家農商行的黨委副書記、監事長，但只是「掛個職，平時很少來，每年獲利幾千萬元」。針對他妻子的舉報信「像雪花片一樣」。但據稱「這個事情，周是知道的」。

周健勇（右二）被指是周江勇的弟弟，已經被控制。（微博@好時代見證記錄者）

至於為何知情不管，周江勇被指是幻想「矇混過關、投機得逞」。畢竟，浙江官場一度有傳聞他要調往南方某省當省長。但後來一直懸而不動、懸而不決，「這意味着有問題」。

報道還透露，周江勇的姐姐也已被控制。

針對周江勇家族的現狀，他的一位遠親說，「周對他們總是疾言厲色、很小氣的，我們從來沒在他那裏做過一次生意，但他家裏的兄弟和外面的朋友在他主政區域內都拿到了項目，完全不避嫌。我曾經勸過他不要接觸外面的朋友，不然容易出事的」。

對於周江勇落馬一事，據《中國新聞周刊》報道，中國人民大學反腐敗與廉政政策研究中心主任毛昭暉說，周被查後，杭州旋即整肅政商關係，或說明周存在政商勾結的腐敗問題。

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「特別是涉及網路、金融等領域的商人，積累了足夠的經濟實力後，有的還想在政治上尋找代理人，這類政商勾結現象對政治生態帶來的潛在的破壞性更大，」他強調。

此外，據有官方背景的「團結湖參考」公號指，浙江被確定為共同富裕示範區，就要求當地官員轉換思路，更新頭腦，但承擔重任的第一步是有一個清新的政治生態。如此，被賦予的使命越重，浙江未來被審視得也會越嚴厲。